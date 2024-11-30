30 ноября в рамках 15-го тура Серии А состоялся матч между «Комо» и «Монцей».

Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» и завершилась ничьей 1:1. На 36-й минуте Энгельхарт открыл счет, но во втором тайме Капрари сравнял, реализовав пенальти на 54-й минуте.

Серия А. 15 тур. 30 ноября

«Комо» – «Монца» – 1:1

Голы: Энгельхарт, 36 – Капрари, 54 (пен.)

Видеообзор матча: