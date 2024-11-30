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Чемпионат Италии
Комо
30.11.2024 16:00 – FT 1 : 1
Монца
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Италия
30 ноября 2024, 20:07 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:47
46
0

Комо – Монца – 1:1. Пенальти и равная борьба. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А

30 ноября 2024, 20:07 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:47
46
0
Комо – Монца – 1:1. Пенальти и равная борьба. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в рамках 15-го тура Серии А состоялся матч между «Комо» и «Монцей».

Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» и завершилась ничьей 1:1. На 36-й минуте Энгельхарт открыл счет, но во втором тайме Капрари сравнял, реализовав пенальти на 54-й минуте.

Серия А. 15 тур. 30 ноября

«Комо» – «Монца» – 1:1

Голы: Энгельхарт, 36 – Капрари, 54 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

54’
ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Капрари (Монца).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Энгельгардт (Комо).
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Комо Монца Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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