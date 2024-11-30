Италия30 ноября 2024, 20:07 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:47
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Комо – Монца – 1:1. Пенальти и равная борьба. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А
30 ноября 2024, 20:07 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:47
46
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30 ноября в рамках 15-го тура Серии А состоялся матч между «Комо» и «Монцей».
Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» и завершилась ничьей 1:1. На 36-й минуте Энгельхарт открыл счет, но во втором тайме Капрари сравнял, реализовав пенальти на 54-й минуте.
Серия А. 15 тур. 30 ноября
«Комо» – «Монца» – 1:1
Голы: Энгельхарт, 36 – Капрари, 54 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Капрари (Монца).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Энгельгардт (Комо).
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