Ашур нашел причины поражения Полесья в матче с Кривбассом. Что сказал?

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур подвел итоги матча УПЛ против криворожского «Кривбасса», в котором его команда уступила (1:3). Специалист отметил Егора Твердохлеба.

– Очень тяжелая игра, как все видели. Трудная игра, тяжелое поле и результат, который, конечно, всем трудно принять, но нужно принять. Сегодня соперник создал достаточное количество моментов в ситуациях, где мы могли бы играть гораздо внимательнее и сфокусированнее, реализовали больше эпизодов.

Конечный результат всегда решают эпизоды. Те эпизоды, которые мы создавали в начале игры, мы не реализовали. К сожалению, вторая игра подряд, где у нас есть вопросы с реализацией – они так или иначе повлияли и на конечный результат, и на ход игры напрямую.

– Мне нравится команда «Полесье», но не возникнут ли к вам вопросы, что такая затяжная серия – ничьи, потом проигрыш?

– Вопросы так или иначе возникнут. Мы все абсолютно, кто вовлечен в жизнь клуба – тренерский штаб, игроки, болельщики, руководство – мы все хотим побед. Вопросы будут возникать, и от игры к игре мы анализируем те моменты, которые нужно улучшать и которые мы можем улучшать сейчас, и которые нам нужно смотреть с точки зрения более долгосрочной перспективы.

В те моменты, когда не так много было вопросов, я неоднократно говорил о том, что мы сейчас к стабильности пока не готовы, потому что все равно сейчас идет переходный период, частью которого будут такие затяжные серии, возможно моменты, когда нам нужно вспомнить те слова, которые я говорил предварительно, вспомнить тот факт, что сейчас происходят и будут проходить еще изменения, и все же больше быть реалистами в этой ситуации.

– Простите, я не хотел ваше самолюбие задеть.

– Совершенно вы этого не сделали, я просто отвечаю на вопросы, как чувствую.

– Игра была очень напряженная, очень эмоциональная. Во 2-м тайме возник эпизод – издалека было не видно. Как вы видите, что там был за эпизод, почему именно возник такой небольшой конфликт?

– По первому вопросу – это был эмоциональный момент, который можно было предотвратить абсолютно точно. то такие моменты, к которым нам нужно подходить с более холодной головой и не позволять себе лишних эмоций. футболу без этого тяжело, но на данный момент, возможно, это было точно излишним.

– И второй вопрос. «Полесье» – команда, которая обратилась в УАФ по поводу судейства и все остальное. Как сегодня вы видели судейство?

Второй вопрос я, с вашего позволения, не хочу комментировать. Мне кажется, слишком много было уже разных разговоров по этому поводу.

– Команда «Полесье» и «Кривбасс» – конкуренты за еврокубковые места. Как именно вы анализировали Твердохлеба?

– Я не думаю, что виноваты конкретно в недооценке одного конкретного игрока. Уже конкретно нужно говорить о том, кто отвечал непосредственно за Твердохлеба в этих эпизодах. Сегодня в тех ситуациях, где нужно было сделать все, чтобы повлиять на результат, он это сделал по максимуму. Сегодня да, прошлая игра была другой. Каждая игра – это новое путешествие, новое представление, что-то новое, – сказал Ашур.