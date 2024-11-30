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Англия
30 ноября 2024, 18:48 | Обновлено 30 ноября 2024, 18:51
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ГВАРДИОЛА: «Люди говорят: Почему Пепа не увольняют?»

Испанец настроен оставаться в клубе

30 ноября 2024, 18:48 | Обновлено 30 ноября 2024, 18:51
510
0
ГВАРДИОЛА: «Люди говорят: Почему Пепа не увольняют?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола в очередной раз высказался о провальной серии «горожан» накануне матча АПЛ против «Ливерпуля». Испанец вспомнил свои достижения во главе английского гранда.

«В этом клубе нужны победы, и если их нет, у вас будут проблемы.

Люди говорят: «Почему Пепа не увольняют?». Посмотрите, что мы сделали за последние восемь лет – вот почему у меня есть запас. Я хочу остаться и продолжать работу.

В тот момент, когда почувствую, что не приношу позитива в клуб, меня заменит другой тренер. Так и должно быть. Но сейчас я должен найти решение, и постараюсь каждый день. Мне есть что себе доказывать», – сказал испанец.

В настоящее время «горожане» имеют 6 матчевую безвыигрышную серию. Подопечные Гвардиолы проиграли «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги. В АПЛ «горожане уступили: «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:4). В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» разгромно проиграли «Спортингу» (1:4) и сыграли вничью с «Фейенордом» (3:3).

Следующий матч подопечные Гвардиолы проведут против «Ливерпуля». Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 1 декабря. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: ESPN
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