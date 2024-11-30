ГВАРДИОЛА: «Люди говорят: Почему Пепа не увольняют?»
Испанец настроен оставаться в клубе
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола в очередной раз высказался о провальной серии «горожан» накануне матча АПЛ против «Ливерпуля». Испанец вспомнил свои достижения во главе английского гранда.
«В этом клубе нужны победы, и если их нет, у вас будут проблемы.
Люди говорят: «Почему Пепа не увольняют?». Посмотрите, что мы сделали за последние восемь лет – вот почему у меня есть запас. Я хочу остаться и продолжать работу.
В тот момент, когда почувствую, что не приношу позитива в клуб, меня заменит другой тренер. Так и должно быть. Но сейчас я должен найти решение, и постараюсь каждый день. Мне есть что себе доказывать», – сказал испанец.
В настоящее время «горожане» имеют 6 матчевую безвыигрышную серию. Подопечные Гвардиолы проиграли «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги. В АПЛ «горожане уступили: «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:4). В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» разгромно проиграли «Спортингу» (1:4) и сыграли вничью с «Фейенордом» (3:3).
Следующий матч подопечные Гвардиолы проведут против «Ливерпуля». Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 1 декабря. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.
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