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  4. «Многое делаем неправильно». Лидер Барселоны – после игры с Лас-Пальмас
Испания
30 ноября 2024, 23:09 |
230
1

«Многое делаем неправильно». Лидер Барселоны – после игры с Лас-Пальмас

Рафинья недоволен игрой «Барселоны»

30 ноября 2024, 23:09 |
230
1
«Многое делаем неправильно». Лидер Барселоны – после игры с Лас-Пальмас
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья недоволен игрой «сине-гранатовых» в последних матчах:

«Мы работали плохо. Мы понижаем уровень того, что мы делали ранее».

«Много вещей, которые мы делали неправильно. Мы должны изменить ситуацию во вторник. Я злой».

Рафинья провел 20 матчей в текущем сезоне. Забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

Каталонская «Барселона» уступила в 15-ом туре Ла Лиги «Лас-Пальмасу».

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Рафинья Диас Барселона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
подобное у Флика было и в Баварии: сначала очень яркая вспышка а потом рутинные проблемы
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