«Многое делаем неправильно». Лидер Барселоны – после игры с Лас-Пальмас

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья недоволен игрой «сине-гранатовых» в последних матчах:

«Мы работали плохо. Мы понижаем уровень того, что мы делали ранее».

«Много вещей, которые мы делали неправильно. Мы должны изменить ситуацию во вторник. Я злой».

Рафинья провел 20 матчей в текущем сезоне. Забил 14 голов и отдал 10 ассистов.

Каталонская «Барселона» уступила в 15-ом туре Ла Лиги «Лас-Пальмасу».