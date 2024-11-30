Испания30 ноября 2024, 23:09 |
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«Многое делаем неправильно». Лидер Барселоны – после игры с Лас-Пальмас
Рафинья недоволен игрой «Барселоны»
30 ноября 2024, 23:09 |
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Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья недоволен игрой «сине-гранатовых» в последних матчах:
«Мы работали плохо. Мы понижаем уровень того, что мы делали ранее».
«Много вещей, которые мы делали неправильно. Мы должны изменить ситуацию во вторник. Я злой».
Рафинья провел 20 матчей в текущем сезоне. Забил 14 голов и отдал 10 ассистов.
Каталонская «Барселона» уступила в 15-ом туре Ла Лиги «Лас-Пальмасу».
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