Один из лидеров Руха вернулся в строй после травмы
Евгений Пастух готовится к игре с дончанами
Как стало известно Sport.ua нападающий «Руха» Евгений Пастух уже восстановился от повреждения стопы и второй день тренируется в общей группе.
По нанаявним он будет готов помочь львовянам в очередном календарном матче УПЛ - с «Шахтером», который состоится 1 декабря.
Также наставник львовян Виталий Пономарев привлек к тренировкам с главной командой игроков «Руха-2» Кителу, Кваса, Турка, Михальчука и кто-то из них попадет в заявку на поединок с «Шахтером».
Сейчас «Рух» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 18 очков.
Ранее мы сообщали, что полузащитник «Руха» Анже Плюмен был переведен в молодежную команду.
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