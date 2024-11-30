Один из лидеров Руха вернулся в строй после травмы

Как стало известно Sport.ua нападающий «Руха» Евгений Пастух уже восстановился от повреждения стопы и второй день тренируется в общей группе.

По нанаявним он будет готов помочь львовянам в очередном календарном матче УПЛ - с «Шахтером», который состоится 1 декабря.

Также наставник львовян Виталий Пономарев привлек к тренировкам с главной командой игроков «Руха-2» Кителу, Кваса, Турка, Михальчука и кто-то из них попадет в заявку на поединок с «Шахтером».

Сейчас «Рух» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 18 очков.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Руха» Анже Плюмен был переведен в молодежную команду.