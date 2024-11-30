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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 17:08 |
398
1

Один из лидеров Руха вернулся в строй после травмы

Евгений Пастух готовится к игре с дончанами

30 ноября 2024, 17:08 |
398
1
Один из лидеров Руха вернулся в строй после травмы
ФК Рух. Евгений Пастух

Как стало известно Sport.ua нападающий «Руха» Евгений Пастух уже восстановился от повреждения стопы и второй день тренируется в общей группе.

По нанаявним он будет готов помочь львовянам в очередном календарном матче УПЛ - с «Шахтером», который состоится 1 декабря.

Также наставник львовян Виталий Пономарев привлек к тренировкам с главной командой игроков «Руха-2» Кителу, Кваса, Турка, Михальчука и кто-то из них попадет в заявку на поединок с «Шахтером».

Сейчас «Рух» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 18 очков.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Руха» Анже Плюмен был переведен в молодежную команду.

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Евгений Пастух (футболист) Рух Львов Шахтер Донецк Шахтер - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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saltim
 C какими дончанами? Дончане на реке Дон живут. Донетчанами если про Шахтер. 
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