Легионера Руха перевели в дубль. Зимой он будет искать новую команду

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Руха» Анже Плюмен переведен в молодежную команду. Хавбек сборной Гваделупы тренируется с «Рухом-2», который уже завершил сезон во Второй лиге.

Дисциплинарные санкции Плюмен получил за снижение требований к себе во время тренировочного процесса.

По нашей информации, во время зимнего трансферного окна «Рух» будет искать 29-летнему полузащитнику новую команду.

Соглашение футболиста с украинским клубом действует до конца нынешнего сезона. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 600 тысяч евро.