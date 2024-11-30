Легионера Руха перевели в дубль. Зимой он будет искать новую команду
Анже Плюмен не нужен львовскому клубу
Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Руха» Анже Плюмен переведен в молодежную команду. Хавбек сборной Гваделупы тренируется с «Рухом-2», который уже завершил сезон во Второй лиге.
Дисциплинарные санкции Плюмен получил за снижение требований к себе во время тренировочного процесса.
По нашей информации, во время зимнего трансферного окна «Рух» будет искать 29-летнему полузащитнику новую команду.
Соглашение футболиста с украинским клубом действует до конца нынешнего сезона. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 600 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча плей-офф квалификации ЧЕ-2025 среди женщин
Наставник «Ромы» удивлен игрой подопечных в матче против «Тоттенхэма»