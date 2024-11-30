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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 01:04 | Обновлено 30 ноября 2024, 01:34
105
0

Легионера Руха перевели в дубль. Зимой он будет искать новую команду

Анже Плюмен не нужен львовскому клубу

30 ноября 2024, 01:04 | Обновлено 30 ноября 2024, 01:34
105
0
Легионера Руха перевели в дубль. Зимой он будет искать новую команду
ФК Рух. Анже Плюмен

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Руха» Анже Плюмен переведен в молодежную команду. Хавбек сборной Гваделупы тренируется с «Рухом-2», который уже завершил сезон во Второй лиге.

Дисциплинарные санкции Плюмен получил за снижение требований к себе во время тренировочного процесса.

По нашей информации, во время зимнего трансферного окна «Рух» будет искать 29-летнему полузащитнику новую команду.

Соглашение футболиста с украинским клубом действует до конца нынешнего сезона. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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