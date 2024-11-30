30.11.2024 02:00 – FT 1 : 2
Аргентина30 ноября 2024, 16:40 |
25
0
Эстудиантес – Ривер Плейт – 1:2. Два мяча за 5 минут. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Аргентины
30 ноября 2024, 16:40 |
25
0
30 ноября в рамках 25-го тура чемпионата Аргентины состоялся матч между «Эстудиантес» и «Ривер Плейт».
Гости одержали уверенную победу со счетом 2:1. На 29-й минуте хозяева забили, но гол не засчитали из-за игры рукой. На 60-й минуте Карильо забил гол, а через 6 минут не реализовал пенальти.
Чемпионат Аргентины. 25 тур. 30 ноября
«Эстудиантес» – «Ривер Плейт» – 0:2
Голы: Карильо, 60 – Колидио 4, Меса, 9
Видеообзор матча:
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Гидо Каррильо (Эстудиантес).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Максимильяно Меса (Ривер Плейт).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Колидио (Ривер Плейт).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2024, 17:03 2
Матч 15-го тура Испанской Ла-Лиги состоялся 30 ноября
Футбол | 30 ноября 2024, 09:45 36
Швеция, Венгрия и Кипр наступают на пятки Украине в рейтинге УЕФА
Футбол | 30.11.2024, 10:13
Футбол | 30.11.2024, 08:59
Футбол | 29.11.2024, 19:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.11.2024, 09:16 4
29.11.2024, 07:59 17
28.11.2024, 21:42 6
29.11.2024, 12:14 2
29.11.2024, 00:15 4
29.11.2024, 05:47 1
29.11.2024, 12:39 2