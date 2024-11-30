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Чемпионат Аргентины
Эстудиантес
30.11.2024 02:00 – FT 1 : 2
Ривер Плейт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Аргентина
30 ноября 2024, 16:40 |
25
0

Эстудиантес – Ривер Плейт – 1:2. Два мяча за 5 минут. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Аргентины

30 ноября 2024, 16:40 |
25
0
Эстудиантес – Ривер Плейт – 1:2. Два мяча за 5 минут. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в рамках 25-го тура чемпионата Аргентины состоялся матч между «Эстудиантес» и «Ривер Плейт».

Гости одержали уверенную победу со счетом 2:1. На 29-й минуте хозяева забили, но гол не засчитали из-за игры рукой. На 60-й минуте Карильо забил гол, а через 6 минут не реализовал пенальти.

Чемпионат Аргентины. 25 тур. 30 ноября

«Эстудиантес» – «Ривер Плейт» – 0:2

Голы: Карильо, 60 – Колидио 4, Меса, 9

Видеообзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Гидо Каррильо (Эстудиантес).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Максимильяно Меса (Ривер Плейт).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Колидио (Ривер Плейт).
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Эстудиантес Ривер Плейт чемпионат Аргентины по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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