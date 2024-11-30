Эстудиантес – Ривер Плейт – 1:2. Два мяча за 5 минут. Видео голов

30 ноября в рамках 25-го тура чемпионата Аргентины состоялся матч между «Эстудиантес» и «Ривер Плейт».

Гости одержали уверенную победу со счетом 2:1. На 29-й минуте хозяева забили, но гол не засчитали из-за игры рукой. На 60-й минуте Карильо забил гол, а через 6 минут не реализовал пенальти.

Чемпионат Аргентины. 25 тур. 30 ноября

«Эстудиантес» – «Ривер Плейт» – 0:2

Голы: Карильо, 60 – Колидио 4, Меса, 9

Видеообзор матча: