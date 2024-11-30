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  4. Что решил CAS? Известно, сможет ли Синнер сыграть на Austraian Open 2025
Australian Open
30 ноября 2024, 16:31 |
156
1

Что решил CAS? Известно, сможет ли Синнер сыграть на Austraian Open 2025

Спортивный арбитражный суд не будет рассматривать апелляцию WADA до старта турнира

30 ноября 2024, 16:31 |
156
1
Что решил CAS? Известно, сможет ли Синнер сыграть на Austraian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет рассматривать апелляцию всемирного антидопингового агентства (WADA) по допинг-делу первого номера рейтинга АТР Янника Синнера до Australian Open 2025.

Таким образом, итальянец сможет выступить на кортах Мельбурна с 7 по 28 января и защищать трофей, который он выиграл в прошлом году.

В марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста во время турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе, в обоих случаях была зафиксирована низкая концентрация клостебола в организме. Но в результате был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA).

Расследование выявило, что вещество попало в организм по вине одного из членов команды Синнера. Тот обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол, и делал Синнеру массаж. Это привело к неосознанному трансдермальному заражению итальянского теннисиста.

WADA подало апелляцию в CAS на решение оправдать итальянца и требует отстранения теннисиста на период от одного до двух лет.

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Янник Синнер WADA Спортивный арбитражный суд (CAS) ITIA допинг
Даниил Агарков Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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Saar
Якщо й відстороняти, то тільки його лікаря, який без відома Сіннера намішав йому тої дряні. 
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