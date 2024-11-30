Что решил CAS? Известно, сможет ли Синнер сыграть на Austraian Open 2025
Спортивный арбитражный суд не будет рассматривать апелляцию WADA до старта турнира
Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет рассматривать апелляцию всемирного антидопингового агентства (WADA) по допинг-делу первого номера рейтинга АТР Янника Синнера до Australian Open 2025.
Таким образом, итальянец сможет выступить на кортах Мельбурна с 7 по 28 января и защищать трофей, который он выиграл в прошлом году.
В марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста во время турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллсе, в обоих случаях была зафиксирована низкая концентрация клостебола в организме. Но в результате был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA).
Расследование выявило, что вещество попало в организм по вине одного из членов команды Синнера. Тот обрабатывал свои раны спреем, в состав которого входил клостебол, и делал Синнеру массаж. Это привело к неосознанному трансдермальному заражению итальянского теннисиста.
WADA подало апелляцию в CAS на решение оправдать итальянца и требует отстранения теннисиста на период от одного до двух лет.
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