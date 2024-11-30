Впервые в истории. Верес установил несколько достижений в УПЛ

30 ноября в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги ровенский «Верес» победил в гостях черкасский ЛНЗ со счетом 2:1.

«Верес» одержал первую победу над ЛНЗ в официальных матчах (была одна ничья и одно поражение). Эта победа стала десятой для главного тренера ровенской команды Олега Шандрука во главе клуба на топ-уровне.

«Верес» увеличил беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (три победы, шесть ничьих). ЛНЗ проиграл десятый домашний матч за время выступлений в УПЛ, а серия из поражений составляет три поединка.

Подопечные Олега Шандрука занимают седьмое место – в активе команды 19 баллов. ЛНЗ идет на восьмой позиции, набрав 18 очков.