30 ноября в рамках 25-го тура чемпионата Аргентины состоялся матч между «Сан-Лоренсо» и «Бельграно».

Гости одержали уверенную победу со счетом 0:2. На 84-й минуте Бустон игрок «Сан-Лоренсо» получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Чемпионат Аргентины. 25 тур. 30 ноября

«Сан-Лоренсо» – «Бельграно» – 0:2

Голы: Фернандес 29, Хара, 82

Удаление: Бустон, 84 (Сан-Лоренсо)

Видеообзор матча: