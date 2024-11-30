30.11.2024 00:00 – FT 0 : 2
Аргентина30 ноября 2024, 16:05 |
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Сан-Лоренсо – Бельграно – 0:2. Удаление в конце матча. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Аргентины
30 ноября 2024, 16:05 |
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30 ноября в рамках 25-го тура чемпионата Аргентины состоялся матч между «Сан-Лоренсо» и «Бельграно».
Гости одержали уверенную победу со счетом 0:2. На 84-й минуте Бустон игрок «Сан-Лоренсо» получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Чемпионат Аргентины. 25 тур. 30 ноября
«Сан-Лоренсо» – «Бельграно» – 0:2
Голы: Фернандес 29, Хара, 82
Удаление: Бустон, 84 (Сан-Лоренсо)
Видеообзор матча:
События матча
84’
Nahuel Lautaro Bustos (Сан-Лоренсо) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Франко Жара (Бельграно).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Фернандес (Бельграно).
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