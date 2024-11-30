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  4. «Он не читает моих смс». Поворознюк обратился к Андрею Шевченко
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 15:34 |
737
0

«Он не читает моих смс». Поворознюк обратился к Андрею Шевченко

Президент «Ингульца» пригласил президента УАФ посетить стадион клуба

30 ноября 2024, 15:34 |
737
0
«Он не читает моих смс». Поворознюк обратился к Андрею Шевченко
Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Олександр Поворознюк обратился к президенту УАФ Андрею Шевченко и пригласил того приехать на стадион:

«Был ли Андрей Шевченко на стадионе? Нет, но я его приглашал – он не ответил. Я отослал ему голосовое сообщение, но он даже не читал. Номер не тот? Ну как не тот? Когда было надо, я ему звонил.

Лично приглашаю Андрея Шевченко посмотреть на наш стадион, потому, что ему доносят неправильную информацию. Приезжайте, посмотрите и скажите, чего не хватает, чтобы проводить футбольные матчи. Я все сделаю», – сказал Поворознюк.

Ранее сообщалось, что «Ингульцу» не разрешили проводить матчи чемпионата на собственном стадионе.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Андрей Шевченко Александр Поворознюк
Микола Титюк Источник
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