«Он не читает моих смс». Поворознюк обратился к Андрею Шевченко
Президент «Ингульца» пригласил президента УАФ посетить стадион клуба
Президент «Ингульца» Олександр Поворознюк обратился к президенту УАФ Андрею Шевченко и пригласил того приехать на стадион:
«Был ли Андрей Шевченко на стадионе? Нет, но я его приглашал – он не ответил. Я отослал ему голосовое сообщение, но он даже не читал. Номер не тот? Ну как не тот? Когда было надо, я ему звонил.
Лично приглашаю Андрея Шевченко посмотреть на наш стадион, потому, что ему доносят неправильную информацию. Приезжайте, посмотрите и скажите, чего не хватает, чтобы проводить футбольные матчи. Я все сделаю», – сказал Поворознюк.
Ранее сообщалось, что «Ингульцу» не разрешили проводить матчи чемпионата на собственном стадионе.
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