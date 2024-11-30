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Санкт-Паули
29.11.2024 21:30 – FT 3 : 1
Хольштайн Киль
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Германия
30 ноября 2024, 15:20 | Обновлено 30 ноября 2024, 15:24
23
0

Санкт-Паули – Хольштайн – 3:1. Вырвались из зоны вылета. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Бундеслиги

30 ноября 2024, 15:20 | Обновлено 30 ноября 2024, 15:24
23
0
Санкт-Паули – Хольштайн – 3:1. Вырвались из зоны вылета. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября в рамках 12-го тура Бундеслиги «Санкт-Паули» на своем стадионе в Гамбурге принимал «Хольштайн».

Игра завершилась важной победой для хозяев со счетом 3:1.

Эта победа позволила «Санкт-Паули» вырваться из зоны вылета, а «Хольштайн» остается одним из самых слабых новичков лиги.

Бундеслига. 12 тур. 29 ноября

«Санкт-Паули» – «Хольштайн» – 3:1

Голы: Салиакис 25, Гилавоги 56, Эггештайн, 85 – Харрес, 90+1

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фил Харрес (Хольштайн Киль).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Йоханнес Эггстайн (Санкт-Паули).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гилавоги (Санкт-Паули).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Манолис Салиакас (Санкт-Паули).
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Санкт-Паули Хольштайн Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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