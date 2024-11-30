29.11.2024 21:30 – FT 3 : 1
Германия30 ноября 2024, 15:20 | Обновлено 30 ноября 2024, 15:24
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Санкт-Паули – Хольштайн – 3:1. Вырвались из зоны вылета. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Бундеслиги
30 ноября 2024, 15:20 | Обновлено 30 ноября 2024, 15:24
23
0
29 ноября в рамках 12-го тура Бундеслиги «Санкт-Паули» на своем стадионе в Гамбурге принимал «Хольштайн».
Игра завершилась важной победой для хозяев со счетом 3:1.
Эта победа позволила «Санкт-Паули» вырваться из зоны вылета, а «Хольштайн» остается одним из самых слабых новичков лиги.
Бундеслига. 12 тур. 29 ноября
«Санкт-Паули» – «Хольштайн» – 3:1
Голы: Салиакис 25, Гилавоги 56, Эггештайн, 85 – Харрес, 90+1
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фил Харрес (Хольштайн Киль).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Йоханнес Эггстайн (Санкт-Паули).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гилавоги (Санкт-Паули).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Манолис Салиакас (Санкт-Паули).
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