29 ноября в рамках 12-го тура Бундеслиги «Санкт-Паули» на своем стадионе в Гамбурге принимал «Хольштайн».

Игра завершилась важной победой для хозяев со счетом 3:1.

Эта победа позволила «Санкт-Паули» вырваться из зоны вылета, а «Хольштайн» остается одним из самых слабых новичков лиги.

Бундеслига. 12 тур. 29 ноября

«Санкт-Паули» – «Хольштайн» – 3:1

Голы: Салиакис 25, Гилавоги 56, Эггештайн, 85 – Харрес, 90+1

Видеообзор матча: