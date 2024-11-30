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  4. Битва новичков. Санкт-Паули одолел Хольштайн в гарячем матче
Германия
30 ноября 2024, 00:05 |
27
0

Битва новичков. Санкт-Паули одолел Хольштайн в гарячем матче

29 ноября был сыгран матч 12-го тура Бундеслиги

30 ноября 2024, 00:05 |
27
0
Битва новичков. Санкт-Паули одолел Хольштайн в гарячем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Санкт-Паули

29 ноября в 12-м туре чемпионата Германии встретились «Санкт-Паули» и «Хольштайн».

Игра прошла на стадионе «Миллернторн» в Гамбурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Протокол матча может показать игру излишне односторонней, однако голы Салиакаса на 25-й минуте, Моргана Гилавуги на 56-й и Эггештейна на 85-й не были абсолютно безответными. Гости не реализовали пенальти «усилиями» Арпа, да и без 11-метрового запороли достаточно моментов, сумев размочить ворота хозяев лишь в добавленное ко второму тайму время.

Бундеслига. 12-й тур. 29 ноября

«Санкт-Паули» – «Хольштайн Киль» – 3:1

Голы: Салиакас, 25, гилавуги, 56, Эггештейн, 85 – Харрес, 90+1

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Санкт-Паули Хольштайн чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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