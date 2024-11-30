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  4. «Играть за Реал и ПСЖ – разные вещи». В Испании недовольны Мбаппе
Испания
30 ноября 2024, 15:13 |
490
4

«Играть за Реал и ПСЖ – разные вещи». В Испании недовольны Мбаппе

Журналисты считают, что французский футболист показывает плохую игру

30 ноября 2024, 15:13 |
490
4
«Играть за Реал и ПСЖ – разные вещи». В Испании недовольны Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Испанские журналисты раскритиковали лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе из-за его неудовлетворительной формы в последних матчах:

Антонио Ромеро: «Мы ждали, что у нас появится новый Роналду или Бензема. Быть лидером в этой команде под силу немногим футболистам».

Хесус Гальехо: «Одно дело – играть за «ПСЖ», и совсем другое – за «Реал». В прошлом году он забивал намного больше, чем сейчас».

Мигель Чазарри: «Быть хозяином во Франции и встречаться с Макроном (президент Франции – прим.) легко. Но это не сравнится с игрой за Мадрид. Мбаппе потерял свое место».

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел за «Реал» 17 матчей во всех турнирах – забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее тренер мадридского клуба Карло Анчелотти прокомментировал игру французского футболиста.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ
Микола Титюк Источник: Footmercato
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Перець
З його приходом розбалансована команда на 100%
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+3
Saar
Лихорадить зараз три команди: Реал, МС і Рома.
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0
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OKs100
Его нужно перевести в дубль и через 10 матчей осторожно выпускать на последние 10 минут после замены. 
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-1
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