«Играть за Реал и ПСЖ – разные вещи». В Испании недовольны Мбаппе

Испанские журналисты раскритиковали лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе из-за его неудовлетворительной формы в последних матчах:

Антонио Ромеро: «Мы ждали, что у нас появится новый Роналду или Бензема. Быть лидером в этой команде под силу немногим футболистам».

Хесус Гальехо: «Одно дело – играть за «ПСЖ», и совсем другое – за «Реал». В прошлом году он забивал намного больше, чем сейчас».

Мигель Чазарри: «Быть хозяином во Франции и встречаться с Макроном (президент Франции – прим.) легко. Но это не сравнится с игрой за Мадрид. Мбаппе потерял свое место».

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел за «Реал» 17 матчей во всех турнирах – забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее тренер мадридского клуба Карло Анчелотти прокомментировал игру французского футболиста.