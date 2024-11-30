«Играть за Реал и ПСЖ – разные вещи». В Испании недовольны Мбаппе
Журналисты считают, что французский футболист показывает плохую игру
Испанские журналисты раскритиковали лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе из-за его неудовлетворительной формы в последних матчах:
Антонио Ромеро: «Мы ждали, что у нас появится новый Роналду или Бензема. Быть лидером в этой команде под силу немногим футболистам».
Хесус Гальехо: «Одно дело – играть за «ПСЖ», и совсем другое – за «Реал». В прошлом году он забивал намного больше, чем сейчас».
Мигель Чазарри: «Быть хозяином во Франции и встречаться с Макроном (президент Франции – прим.) легко. Но это не сравнится с игрой за Мадрид. Мбаппе потерял свое место».
В этом сезоне Килиан Мбаппе провел за «Реал» 17 матчей во всех турнирах – забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее тренер мадридского клуба Карло Анчелотти прокомментировал игру французского футболиста.
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