Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Манчестер Юнайтед провел спарринг с экс-чемпионом UFC
Англия
30 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 30 ноября 2024, 14:02
217
0

Вратарь Манчестер Юнайтед провел спарринг с экс-чемпионом UFC

Андре Онана и Франсис Нганну встретились на стадионе «Олд Траффорд»

30 ноября 2024, 13:54 | Обновлено 30 ноября 2024, 14:02
217
0
Вратарь Манчестер Юнайтед провел спарринг с экс-чемпионом UFC
Getty Images/Global Images Ukraine.

Вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Андре Онана встретился со своим соотечественником – бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну. Оба спортсмена родились в Камеруне.

Онана и Нганну провели дружественный спарринг на футбольном поле стадиона «Олд Траффорд». В своих социальных сетях голкипер «Манчестер Юнайтед» написал, что требует реванша.

Бывший чемпион UFC Франсис Нганну провел последний бой 19 октября 2024 года – дебютировал в PFL победой над бразильцем Ренаном Феррейрой.

Андре Онана вместе с командой готовится к следующему матчу Английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном» 1 декабря в матче 13-го тура АПЛ.

По теме:
«Конечно, разговоры ведутся». Ван Дейк ─ о контракте с Ливерпулем
Одноклубник Миколенко может покинуть клуб бесплатно
Абдулла Аль-Кахтани – Мараун Беллагуит. Быстрый нокаут. Видеообзор боя
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед UFC PFL Франсис Нганну Ренан Феррейра
Микола Титюк Источник: BJPenn.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Футбол | 30 ноября 2024, 08:59 10
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона

Клуб временно возглавит Сантьяго Солари

Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Футбол | 29 ноября 2024, 15:03 1
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».

Илья Близнюк оценил нынешний состав киевского «Динамо» и сравнил его с прошлыми

Шок в дебюте. Ингулец в Полтаве сокрушил Ворсклу
Футбол | 29.11.2024, 17:30
Шок в дебюте. Ингулец в Полтаве сокрушил Ворсклу
Шок в дебюте. Ингулец в Полтаве сокрушил Ворсклу
Экс-игрок Ромы: «Мне не нравится Довбик. Он мог бы играть лучше»
Футбол | 30.11.2024, 11:34
Экс-игрок Ромы: «Мне не нравится Довбик. Он мог бы играть лучше»
Экс-игрок Ромы: «Мне не нравится Довбик. Он мог бы играть лучше»
ВИДЕО. Старший сын Лионеля Месси расплакался на поле. Что случилось?
Футбол | 30.11.2024, 12:43
ВИДЕО. Старший сын Лионеля Месси расплакался на поле. Что случилось?
ВИДЕО. Старший сын Лионеля Месси расплакался на поле. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
29.11.2024, 05:54
Футбол
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
28.11.2024, 11:43 3
Бокс
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
28.11.2024, 10:43
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 3
Футбол
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 5
Футбол
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
29.11.2024, 09:16 4
Футбол
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
30.11.2024, 07:48 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем