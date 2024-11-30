Вратарь Манчестер Юнайтед провел спарринг с экс-чемпионом UFC

Вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Андре Онана встретился со своим соотечественником – бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну. Оба спортсмена родились в Камеруне.

Онана и Нганну провели дружественный спарринг на футбольном поле стадиона «Олд Траффорд». В своих социальных сетях голкипер «Манчестер Юнайтед» написал, что требует реванша.

Бывший чемпион UFC Франсис Нганну провел последний бой 19 октября 2024 года – дебютировал в PFL победой над бразильцем Ренаном Феррейрой.

Андре Онана вместе с командой готовится к следующему матчу Английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном» 1 декабря в матче 13-го тура АПЛ.