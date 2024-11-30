29 ноября в рамках 14-го тура Серии А «Кальяри» на своем стадионе принимал «Верону».

Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0. После этой победы «Кальяри» поднялся на 12-е место в таблице, а «Верона» осталась на 16-й позиции.

Серия А. 14 тур. 29 ноября

«Кальяри» – «Верона» – 1:0

Гол: Пикколи, 75

Видеообзор матча: