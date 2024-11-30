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Кальяри
29.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
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30 ноября 2024, 13:31 | Обновлено 30 ноября 2024, 13:33
17
0

Кальяри – Верона – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А 2024/25

30 ноября 2024, 13:31 | Обновлено 30 ноября 2024, 13:33
17
0
Кальяри – Верона – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября в рамках 14-го тура Серии А «Кальяри» на своем стадионе принимал «Верону».

Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0. После этой победы «Кальяри» поднялся на 12-е место в таблице, а «Верона» осталась на 16-й позиции.

Серия А. 14 тур. 29 ноября

«Кальяри» – «Верона» – 1:0

Гол: Пикколи, 75

Видеообзор матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Кальяри).
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Кальяри Верона Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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