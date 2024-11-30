29.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
Италия30 ноября 2024, 13:31 | Обновлено 30 ноября 2024, 13:33
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Кальяри – Верона – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А 2024/25
30 ноября 2024, 13:31 | Обновлено 30 ноября 2024, 13:33
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29 ноября в рамках 14-го тура Серии А «Кальяри» на своем стадионе принимал «Верону».
Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0. После этой победы «Кальяри» поднялся на 12-е место в таблице, а «Верона» осталась на 16-й позиции.
Серия А. 14 тур. 29 ноября
«Кальяри» – «Верона» – 1:0
Гол: Пикколи, 75
Видеообзор матча:
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Кальяри).
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