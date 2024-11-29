Борьба середняков. Кальяри одолел Верону благодаря единственному голу
29 ноября был сыгран матч 15-го тура Серии А
29 ноября, в матче 15-го тура Серии A, «Кальяри» на своем поле принимал «Верону».
Игра прошла практически под полным контролем хозяев. Гол «красно-синих» оставался вопросом времени на протяжении практически всего матча, и на 75-й минуте вопрос был закрыт: Пиколли забил с паса Феличи.
На ответный гол гости не были способны, потому матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Впервые с 24 сентября этого года «Кальяри» провел матч без пропущенного гола.
По итогам матча «Кальяри» поднялся на 12-е место, «Верона» – 16-я.
Серия А. 15-й тур. 25 ноября
Кальяри – Верона – 1:0
Голы: Пиколли, 75
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