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Италия
29 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 29 ноября 2024, 23:52
25
0

Борьба середняков. Кальяри одолел Верону благодаря единственному голу

29 ноября был сыгран матч 15-го тура Серии А

29 ноября 2024, 23:51 | Обновлено 29 ноября 2024, 23:52
25
0
Борьба середняков. Кальяри одолел Верону благодаря единственному голу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кальяри

29 ноября, в матче 15-го тура Серии A, «Кальяри» на своем поле принимал «Верону».

Игра прошла практически под полным контролем хозяев. Гол «красно-синих» оставался вопросом времени на протяжении практически всего матча, и на 75-й минуте вопрос был закрыт: Пиколли забил с паса Феличи.

На ответный гол гости не были способны, потому матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Впервые с 24 сентября этого года «Кальяри» провел матч без пропущенного гола.

По итогам матча «Кальяри» поднялся на 12-е место, «Верона» – 16-я.

Серия А. 15-й тур. 25 ноября

Кальяри – Верона – 1:0

Голы: Пиколли, 75

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Кальяри Верона чемпионат Италии по футболу Серия A
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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