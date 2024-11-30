Суперзвезда хочет уйти из европейского топ-клуба. Во всем виноват россиянин

Итальянский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма хочет покинуть клуб, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, 25-летний футболист недоволен своим положением в клубе и имеет конфликт с главным тренером Луисом Энрике.

В частности, звездного голкипера разозлило то, что в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (0:1) ворота парижан защищал матвей сафонов, хотя сам Джиджи был здоров и готов к игре.

В сезоне 2024/25 Джанлуиджи Доннарумма провел 11 матчей на клубном уровне из 17 возможных, пропустив 13 голов. В 2 встречах игроку удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.