«Это самая большая игра сезона». Венсан Компани - о матче с Боруссией Д
Наставник Баварии высказался о матче 12-го тура Бундеслиги
30 ноября в 19:30 состоится матч 12-го тура Бундеслиги между «Боруссией Д» и «Баварией». Главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани высказался об игре:
«Это самая большая игра сезона не только для Боруссии, но также и для нас. Важно уважать соперника. Это особенная игра, и мы с нетерпением ждем ее.
Мы всегда готовимся к лучшей версии команды. Когда они в лучшем состоянии, они очень сильно давят. Они также опасны на контратаке. У них большая скорость на фланге и игроки, которые имеют техническую способность сделать финальный пас. Когда они в лучшей форме, они также очень сильны в создании игры.
Это большая и очень важная игра. Мы точно хотим победить в Дортмунде. На этой неделе у нас три особенные игры. Игра против ПСЖ была очень важной. Во вторник все зависит от прогресса в кубке, будем играть против действующего победителя. Есть очень важные игры только за неделю».
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