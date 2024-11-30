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  4. Экс-игрок сборной Украины: «Динамо потеряло свой клас 20 лет назад»
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 12:56 |
266
0

Экс-игрок сборной Украины: «Динамо потеряло свой клас 20 лет назад»

Владислав Ващук рассказал о проблемах в киевском клубе

30 ноября 2024, 12:56 |
266
0
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо потеряло свой клас 20 лет назад»
Владислав Ващук

Бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук рассказал о проблемах столичного клуба:

– Что не так с командой Шовковского? Банально не хватает класса, мастерства игрокам?

– Динамо растеряло свой класс еще более 20 лет назад! Не демонстрируют нынешние динамовцы того уровня, которые должны демонстрировать игроки такого клуба.

– Ваш намек понимаю, но не стоит ли уже достижение команды Лобановского образца 1998/99 годов перестать брать за мерило? Не забыть, нет. Но с тех пор футбол изменился до неузнаваемости. Скорости иные, схемы, класс европейских команд от клубов с Фарерских островов в Казахстан.

– Я скажу вам так: у Динамо, насколько мне известно, уже нет научно-аналитической группы, легендарного отдела, вот и результатов хороших – тоже. Не работают схемы, наработки и так далее. Вот как сейчас выбирают игроков в главную команду?

Ранее Владислав Ващук высказался о нынешних лидерах столичного клуба.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Ващук
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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