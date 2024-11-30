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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 11:17 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:39
674
0

«Нет уровня». Легенда Динамо уничтожил звезд киевского клуба

Владислав Ващук недоволен игрой Николая Шапаренко и Владислава Ваната

30 ноября 2024, 11:17 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:39
674
0
«Нет уровня». Легенда Динамо уничтожил звезд киевского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук высказался о нынешних лидерах столичного клуба.

– Игра кого именно из динамовцев Вас разочаровывает? Вот Вы говорите «фигуры» – видимо, неспроста именно так. Намек на Шапаренко или Ваната, которые должны были бы быть лидерами на поле, но таковыми не являются?

– Мне кажется, вы только что сами ответили на свой вопрос. Эти игроки только делают вид, что они лидеры. Не держат планку. Нет уровня. Они классные ребята, но с ними очень много надо работать. Есть вопросы и к скаутам, которые рекомендовали некоторых футболистов. Вероятно они думали, что их кандидаты могут играть на уровне «Динамо», а они не могут. Подождем. Может что-то и получится из них. По игре с «Викторией» я переживал, чтобы Бущан не дернул себе заднюю поверхность бедра от того, сколько он мячей из штрафной навыбивался...

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Владислав Ващук Владислав Ванат Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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