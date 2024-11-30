МИХАЛИК: «Уровень подготовки Динамо позволяет побеждать только в играх УПЛ»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua спрогнозировал, когда после пятого поражения подряд в Лиге Европы – от пльзенской «Виктории» (1:2) – подопечные Александра Шовковского могут завоевать первые очки:

«Чтобы дать исчерпывающий ответ, препятствующий киевлянам прервать полосу неудач в Лиге Европы, нужно быть внутри команды. Даже если у тебя есть друзья среди действующих футболистов, этого недостаточно.

Однако я придерживаюсь точки зрения, что критика должна быть конструктивной. Динамовцы не заслужили, чтобы их обвиняли в том, что после достаточно удачного выступления в Лиге чемпионов решили не выкладываться по максимуму в Лиге Европы и сосредоточиться на УПЛ, где настроились на завоевание чемпионского титула. Потому что в усердии, самоотдаче динамовцам не откажешь. Возможно, скорее всего, у них сейчас такой уровень подготовки, что позволяет побеждать только на внутренней арене.

Чувствуется, что киевляне очень переживают, что у них плохо обстоят дела в Лиге Европы. В команде много молодежи и, возможно, вмешалась психология. Потому что такое бывает: чем качественнее хочешь сыграть, тем хуже получается. Поэтому, уверен, сейчас лучше просто динамовцев поддержать. У них впереди важные поединки в УПЛ, далее – очередной экзамен в Лиге Европы – с испанским клубом «Реал Сосьедад». Из-за того, что шансы пробиться в следующий раунд – мизерные, не исключено, что в действиях киевлян исчезнет скованность и они смогут, наконец, прервать проигрышную серию».