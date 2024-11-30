Анчелотти знает, как вернуть лучшую форму Мбаппе. При чем тут Шевченко?

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти попытается помочь французскому нападающему Килиану Мбаппе вернуть свою лучшую форму, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, легендарный итальянец планирует использовать на 25-летней суперзвезде «терапию Шевченко». Она заключается в том, чтобы продолжать ставить игрока в стартовый состав, несмотря на плохую результативность, чтобы поддержать его морально. Такая практика в свое время сработала на Андрее Шевченко, Алессандро Дель Пьеро и Эрнани Креспо.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти поссорился с Килианом Мбаппе.