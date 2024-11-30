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  4. Анчелотти знает, как вернуть лучшую форму Мбаппе. При чем тут Шевченко?
Испания
30 ноября 2024, 12:48 |
416
1

Анчелотти знает, как вернуть лучшую форму Мбаппе. При чем тут Шевченко?

У главного тренера «Реала» есть свои методы работы с суперзвездами

30 ноября 2024, 12:48 |
416
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Анчелотти знает, как вернуть лучшую форму Мбаппе. При чем тут Шевченко?
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти попытается помочь французскому нападающему Килиану Мбаппе вернуть свою лучшую форму, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, легендарный итальянец планирует использовать на 25-летней суперзвезде «терапию Шевченко». Она заключается в том, чтобы продолжать ставить игрока в стартовый состав, несмотря на плохую результативность, чтобы поддержать его морально. Такая практика в свое время сработала на Андрее Шевченко, Алессандро Дель Пьеро и Эрнани Креспо.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти поссорился с Килианом Мбаппе.

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Килиан Мбаппе Андрей Шевченко Алессандро Дель Пьеро Эрнан Креспо Милан Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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Комментарии 1
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Kitten
Ох і заголовок.
Я вже подумав,що Папа Карло планує Шеву запросити до себе в тренерський штаб,щоб той був там персональною нянькою для Мбаппе)
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