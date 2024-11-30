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Чемпионат Португалии
Фаренсе
29.11.2024 22:15 – FT 1 : 0
Эштрела Амадора
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Португалия
30 ноября 2024, 11:15 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:17
18
0

Фаренсе – Эштрела Амадора – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Португалии

30 ноября 2024, 11:15 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:17
18
0
Фаренсе – Эштрела Амадора – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября в чемпионате Португалии встретились «Фаренсе» и «Эштрела Амадора».

Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол забил Дарио Поведа на 23-й минуте.

Чемпионат Португалии. 12 тур. 29 ноября

«Фаренсе» – «Эштрела Амадора» – 1:0

Гол: Поведа, 23

Видеообзор матча:

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Дарио Поведа (Фаренсе).
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Фаренсе Эштрела Амадора чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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