29.11.2024 22:15 – FT 1 : 0
Португалия30 ноября 2024, 11:15 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:17
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0
Фаренсе – Эштрела Амадора – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Португалии
30 ноября 2024, 11:15 | Обновлено 30 ноября 2024, 11:17
18
0
29 ноября в чемпионате Португалии встретились «Фаренсе» и «Эштрела Амадора».
Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол забил Дарио Поведа на 23-й минуте.
Чемпионат Португалии. 12 тур. 29 ноября
«Фаренсе» – «Эштрела Амадора» – 1:0
Гол: Поведа, 23
Видеообзор матча:
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Дарио Поведа (Фаренсе).
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