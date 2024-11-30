«Это нормально для меня». Лидер ЛНЗ обратился к украинцам по поводу войны
Мухаррем Яшари вспомнил, как впервые услышал сигнал воздушной тривоги
Легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари откровенно рассказал о своем отношении к войне в Украине и постоянным воздушным тревогам. Футболист признался, как ему жизнь в Черкассах.
– Страшно ли было во время первой воздушной тревоги, которую вы здесь пережили?
– О, да, это было немного болезненно, но сейчас это нормально для меня, но я делаю свою работу – играю в футбол. А вот украинцам очень сочувствую, вы здесь живете, страдаете. Это разрывает сердце даже человека со стороны.
– Как живете в Черкассах?
– Ем, работаю, восстанавливаюсь…
– Ох, как заглавия книг из не очень качественной литературы…
– Нет, ну действительно. Я не очень люблю выходить на улицу, но иногда выпиваю по чашке кофе с товарищами по команде.
– Дружите ли с кем-то из одноклубников? Кого можете понять, кроме Дайко и Салиху?
– Я могу общаться со всеми, ведь английским владеют многие в ЛНЗ.
Ранее Мухаррем удивил заявлением относительно тренера ЛНЗ, сравнив Олега Дулуба и Андреса Карраско.
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