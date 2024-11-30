Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это нормально для меня». Лидер ЛНЗ обратился к украинцам по поводу войны
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 19:26 | Обновлено 30 ноября 2024, 19:30
549
0

«Это нормально для меня». Лидер ЛНЗ обратился к украинцам по поводу войны

Мухаррем Яшари вспомнил, как впервые услышал сигнал воздушной тривоги

30 ноября 2024, 19:26 | Обновлено 30 ноября 2024, 19:30
549
0
«Это нормально для меня». Лидер ЛНЗ обратился к украинцам по поводу войны
ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари откровенно рассказал о своем отношении к войне в Украине и постоянным воздушным тревогам. Футболист признался, как ему жизнь в Черкассах.

– Страшно ли было во время первой воздушной тревоги, которую вы здесь пережили?

– О, да, это было немного болезненно, но сейчас это нормально для меня, но я делаю свою работу – играю в футбол. А вот украинцам очень сочувствую, вы здесь живете, страдаете. Это разрывает сердце даже человека со стороны.

– Как живете в Черкассах?

– Ем, работаю, восстанавливаюсь…

– Ох, как заглавия книг из не очень качественной литературы…

– Нет, ну действительно. Я не очень люблю выходить на улицу, но иногда выпиваю по чашке кофе с товарищами по команде.

– Дружите ли с кем-то из одноклубников? Кого можете понять, кроме Дайко и Салиху?

– Я могу общаться со всеми, ведь английским владеют многие в ЛНЗ.

Ранее Мухаррем удивил заявлением относительно тренера ЛНЗ, сравнив Олега Дулуба и Андреса Карраско.

По теме:
«Игра на ошибках». Шандрук – о победе над ЛНЗ, Чечера и 7 место в УПЛ
Вернидуб озвучил причины победы Кривбасса в матче против Полесья в УПЛ
Конец ужасной серии аистов. Левый берег и Оболонь забили по голу друг другу
Мухаррем Яшари российско-украинская война ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
Футбол | 30 ноября 2024, 16:56 1
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера

Ближайшего родственника потерял Денис Твардовский...

Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Футбол | 30 ноября 2024, 08:59 11
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона

Клуб временно возглавит Сантьяго Солари

«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
Бокс | 30.11.2024, 07:48
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Цена растет бешеными темпами». Николини посоветовал купить Судакова
Футбол | 30.11.2024, 16:53
«Цена растет бешеными темпами». Николини посоветовал купить Судакова
«Цена растет бешеными темпами». Николини посоветовал купить Судакова
Перес сообщил Ливерпулю, что Реал летом подпишет их звезду
Футбол | 30.11.2024, 19:27
Перес сообщил Ливерпулю, что Реал летом подпишет их звезду
Перес сообщил Ливерпулю, что Реал летом подпишет их звезду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 6
Футбол
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
30.11.2024, 11:58 2
Бокс
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
29.11.2024, 07:21 9
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 5
Футбол
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
Хайденхайм – Челси – 0:2. Как забил Мудрик? Видео голов и обзор
28.11.2024, 23:05
Футбол
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
29.11.2024, 15:03 1
Футбол
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
29.11.2024, 09:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем