«Суркис хочет суперклуб?» Эксперт признался, есть ли у Динамо будущее

Легендарный экс-защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук высказался относительно будущего столичного клуба:

«Нужно понимать, какова стратегия развития «Динамо». И главный тренер, и президент должны знать, куда движется клуб. Президент Игорь Суркис хочет иметь суперклуб? Конечно же, хочет и стремится выиграть Лигу чемпионов. Или его устраивает роль команды-середняка на европейском уровне? Нужно четко понимать цели.

Знаете, напоследок я вам скажу так: у меня такое впечатление, что сегодня скауты Динамо работают не в пользу клуба, а в пользу себе, исключительно. Точка».