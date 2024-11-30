«Суркис хочет суперклуб?» Эксперт признался, есть ли у Динамо будущее
Владислав Ващук считает, что скауты бело-синих вредят клубу
Легендарный экс-защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук высказался относительно будущего столичного клуба:
«Нужно понимать, какова стратегия развития «Динамо». И главный тренер, и президент должны знать, куда движется клуб. Президент Игорь Суркис хочет иметь суперклуб? Конечно же, хочет и стремится выиграть Лигу чемпионов. Или его устраивает роль команды-середняка на европейском уровне? Нужно четко понимать цели.
Знаете, напоследок я вам скажу так: у меня такое впечатление, что сегодня скауты Динамо работают не в пользу клуба, а в пользу себе, исключительно. Точка».
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2. 20 лет это 2004 год
3. А что за этот период полуфинал.ле это плохо?, а 1/4 лч?, а снова 1/4 ле.
А куча чемпионств?
Владислав на то Динамо и великий клуб что имеет историю.
А истинные болельщики имеют память.
Наведи пример пожалуйста Динамо Загреб в войну выигрывало лч?
Или может Црвена Звезда?
Или может Маккаби Тель Авив?
Поэтому делая вывод Влад как всегда. Но как хорошо что вы Владислав далеки от клуба