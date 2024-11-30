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  4. «Суркис хочет суперклуб?» Эксперт признался, есть ли у Динамо будущее
Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 12:17 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:35
1343
4

«Суркис хочет суперклуб?» Эксперт признался, есть ли у Динамо будущее

Владислав Ващук считает, что скауты бело-синих вредят клубу

30 ноября 2024, 12:17 | Обновлено 30 ноября 2024, 12:35
1343
4
«Суркис хочет суперклуб?» Эксперт признался, есть ли у Динамо будущее
Владислав Ващук

Легендарный экс-защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук высказался относительно будущего столичного клуба:

«Нужно понимать, какова стратегия развития «Динамо». И главный тренер, и президент должны знать, куда движется клуб. Президент Игорь Суркис хочет иметь суперклуб? Конечно же, хочет и стремится выиграть Лигу чемпионов. Или его устраивает роль команды-середняка на европейском уровне? Нужно четко понимать цели.

Знаете, напоследок я вам скажу так: у меня такое впечатление, что сегодня скауты Динамо работают не в пользу клуба, а в пользу себе, исключительно. Точка».

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Владислав Ващук Игорь Суркис Динамо Киев скауты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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didora
Команда-середняк. Що цей Ващук меле??? За результатами цього року це команда-аутсайдер. І яка ЛЧ? Та ще й виграти її. Ващук не з тієї ноги встав.   Вони мабуть не потягли б і ЛК. Аби що плести. Ох Ващук! Зате промайнув в Інтернеті.
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+5
Віктор Коробка
Щоб зробити супер-клуб потрібні супер-зусилля, та супер-вкладання. Хтось бачить від Суркіса такі прагнення? Тут хоча б до рівня середняка повернутися.
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+1
Saar
Наші команди і  в найкращі роки не дотягували  до середняка європейського рівня. Були десь близько цього. А з нинішнім рівнем , поки, потрібно змиритися.
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0
Умник
1. Иуда конечно имеет право нв свое мнение.
2. 20 лет это 2004 год
3. А что за этот период полуфинал.ле это плохо?, а 1/4 лч?, а снова 1/4 ле.
А куча чемпионств?
Владислав на то Динамо и великий клуб что имеет историю.
А истинные болельщики имеют память.
Наведи пример пожалуйста Динамо Загреб в войну выигрывало лч?
Или может Црвена Звезда?
Или может Маккаби Тель Авив?
Поэтому делая вывод Влад как всегда. Но как хорошо что вы Владислав далеки от клуба
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-1
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