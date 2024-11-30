Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальорка – Валенсия – 2:1. Эффектный камбек. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Мальорка
29.11.2024 22:00 – FT 2 : 1
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 ноября 2024, 10:37 | Обновлено 30 ноября 2024, 10:38
41
0

Мальорка – Валенсия – 2:1. Эффектный камбек. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги 2024/25

30 ноября 2024, 10:37 | Обновлено 30 ноября 2024, 10:38
41
0
Мальорка – Валенсия – 2:1. Эффектный камбек. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 ноября в рамках 15-го тура Ла Лиги прошел матч между «Мальоркой» и «Валенсией».

Поединок проходил на стадионе в Пальма де Майорке. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

После этой победы «Мальорка» поднялась в топ-5 с 24 очками, а «Валенсия» осталась в зоне вылета, заняв 18-е место с 10 очками.

Ла Лига. 15 тур. 29 ноября

«Мальорка» – «Валенсия» – 2:1

Голы: Ларин 45+3, Пратс, 81 – Риоха, 32 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Риоха (Валенсия).
По теме:
Фаренсе – Эштрела Амадора – 1:0. Видео гола и обзор матча
Реймс – Ланс – 0:2. Уверенная победа гостей. Видео голов и обзор матча
Аль-Кадисия – Аль-Халидж – 1:0. Вырвали победу на 90+5-й. Видео гола
Мальорка Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Кайл Ларин Луис Риоха Абдон Пратс
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы
Футбол | 29 ноября 2024, 16:13 1
ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы
ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы

Забитым мячом отличился Иван Лосенко

«Игроки Динамо не будут играть лучше». Журналист – о ситуации в клубе
Футбол | 29 ноября 2024, 13:53 6
«Игроки Динамо не будут играть лучше». Журналист – о ситуации в клубе
«Игроки Динамо не будут играть лучше». Журналист – о ситуации в клубе

Игорь Цыганык считает, что киевской команде нужно подтягивать молодежь

Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Футбол | 30.11.2024, 08:59
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Новый коуч Лестера, фиаско Ворсклы, неудачи гандболисток и футболисток
Футбол | 30.11.2024, 11:35
Новый коуч Лестера, фиаско Ворсклы, неудачи гандболисток и футболисток
Новый коуч Лестера, фиаско Ворсклы, неудачи гандболисток и футболисток
МИХАЛИК: «Уровень подготовки Динамо позволяет побеждать только в играх УПЛ»
Футбол | 30.11.2024, 05:30
МИХАЛИК: «Уровень подготовки Динамо позволяет побеждать только в играх УПЛ»
МИХАЛИК: «Уровень подготовки Динамо позволяет побеждать только в играх УПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
28.11.2024, 14:36
Футбол
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 5
Футбол
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
29.11.2024, 05:54
Футбол
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
28.11.2024, 11:43 3
Бокс
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
28.11.2024, 21:38 557
Футбол
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
29.11.2024, 12:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем