Вечером 29 ноября в рамках 15-го тура Ла Лиги прошел матч между «Мальоркой» и «Валенсией».

Поединок проходил на стадионе в Пальма де Майорке. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

После этой победы «Мальорка» поднялась в топ-5 с 24 очками, а «Валенсия» осталась в зоне вылета, заняв 18-е место с 10 очками.

Ла Лига. 15 тур. 29 ноября

«Мальорка» – «Валенсия» – 2:1

Голы: Ларин 45+3, Пратс, 81 – Риоха, 32 (пен.)

Видеообзор матча: