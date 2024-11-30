Испания30 ноября 2024, 10:37 | Обновлено 30 ноября 2024, 10:38
41
0
Мальорка – Валенсия – 2:1. Эффектный камбек. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги 2024/25
30 ноября 2024, 10:37 | Обновлено 30 ноября 2024, 10:38
41
0
Вечером 29 ноября в рамках 15-го тура Ла Лиги прошел матч между «Мальоркой» и «Валенсией».
Поединок проходил на стадионе в Пальма де Майорке. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
После этой победы «Мальорка» поднялась в топ-5 с 24 очками, а «Валенсия» осталась в зоне вылета, заняв 18-е место с 10 очками.
Ла Лига. 15 тур. 29 ноября
«Мальорка» – «Валенсия» – 2:1
Голы: Ларин 45+3, Пратс, 81 – Риоха, 32 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Риоха (Валенсия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 ноября 2024, 16:13 1
Забитым мячом отличился Иван Лосенко
Футбол | 29 ноября 2024, 13:53 6
Игорь Цыганык считает, что киевской команде нужно подтягивать молодежь
Футбол | 30.11.2024, 08:59
Футбол | 30.11.2024, 11:35
Футбол | 30.11.2024, 05:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
28.11.2024, 21:42 5
29.11.2024, 05:54
28.11.2024, 11:43 3
28.11.2024, 21:38 557
29.11.2024, 19:06 4
29.11.2024, 12:14 2