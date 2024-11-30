ВИДЕО. Волевая победа. Мальорка нанесла поражение Валенсии и входит в топ-5

Вечером 29 ноября состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Валенсией». Победу одержали хозяева поля (2:1).

На 32-й минуте Луис Риоха из Валенсии реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Однако «Мальорка» ответила двумя голами.

На 45+3 минуте Кайл Ларин сравнял счет, а на 81-й минуте Абдон Пратс забил победный гол для Мальорки.

Мальорка набрала 24 очка и входит в топ-5, а Валенсия находится в зоне вылета с 10 очками (18-е место).

Ла Лига. 15-й тур. 29 ноября

Мальорка – Валенсия – 2:1

Голы: Ларин, 45+3, Пратс, 81 – Риоха, 32 (пен)

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