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Чемпионат Испании
Мальорка
29.11.2024 22:00 – FT 2 : 1
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 30 ноября 2024, 04:52
63
0

ВИДЕО. Волевая победа. Мальорка нанесла поражение Валенсии и входит в топ-5

Вечером 29 ноября состоялся матч 15-го тура чемпионата Испаниии

30 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 30 ноября 2024, 04:52
63
0
ВИДЕО. Волевая победа. Мальорка нанесла поражение Валенсии и входит в топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 ноября состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Валенсией». Победу одержали хозяева поля (2:1).

На 32-й минуте Луис Риоха из Валенсии реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Однако «Мальорка» ответила двумя голами.

На 45+3 минуте Кайл Ларин сравнял счет, а на 81-й минуте Абдон Пратс забил победный гол для Мальорки.

Мальорка набрала 24 очка и входит в топ-5, а Валенсия находится в зоне вылета с 10 очками (18-е место).

Ла Лига. 15-й тур. 29 ноября

Мальорка – Валенсия – 2:1

Голы: Ларин, 45+3, Пратс, 81 – Риоха, 32 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Абдон Пратс (Мальорка).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Риоха (Валенсия).
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Валенсия Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кайл Ларин Абдон Пратс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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