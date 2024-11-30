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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
29.11.2024 16:25 – FT 1 : 0
Аль-Халидж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
30 ноября 2024, 09:55 |
19
0

Аль-Кадисия – Аль-Халидж – 1:0. Вырвали победу на 90+5-й. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 12 тура чемпионата Саудовской Аравии

30 ноября 2024, 09:55 |
19
0
Аль-Кадисия – Аль-Халидж – 1:0. Вырвали победу на 90+5-й. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились команды «Аль-Кадисия» и «Аль-Халидж».

Игра завершилась победой «Аль-Кадисия» со счетом 1:0.

Саудовская Аравия. 12 тур. 29 ноября

«Аль-Кадисия» – «Аль-Халидж» – 1:0

Гол: Аль-Отман, 90+5

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Аль-Отман (Аль-Кадисия).
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Аль-Кадисия Аль-Халидж чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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