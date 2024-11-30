29.11.2024 16:25 – FT 1 : 0
Саудовская Аравия30 ноября 2024, 09:55 |
19
0
Аль-Кадисия – Аль-Халидж – 1:0. Вырвали победу на 90+5-й. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 12 тура чемпионата Саудовской Аравии
30 ноября 2024, 09:55 |
19
0
29 ноября в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились команды «Аль-Кадисия» и «Аль-Халидж».
Игра завершилась победой «Аль-Кадисия» со счетом 1:0.
Саудовская Аравия. 12 тур. 29 ноября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Халидж» – 1:0
Гол: Аль-Отман, 90+5
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Аль-Отман (Аль-Кадисия).
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