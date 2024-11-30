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Чемпионшип Англия
Шеффилд Юнайтед
29.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Сандерленд
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Англия
30 ноября 2024, 09:30 | Обновлено 30 ноября 2024, 09:31
34
0

Шеффилд Юнайтед – Сандерленд – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

30 ноября 2024, 09:30 | Обновлено 30 ноября 2024, 09:31
34
0
Шеффилд Юнайтед – Сандерленд – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд».

Игра завершилась победой «Шеффилд Юнайтед» с результатом 1:0.

Чемпионшип Англии. 18 тур. 29 ноября

«Шеффилд Юнайтед» – «Сандерленд» – 1:0

Гол: Дэвис, 83

Видеообзор матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Том Дэвис (Шеффилд Юнайтед).
45’ +2
Харри Суттар (Шеффилд Юнайтед) получает красную карточку.
40’
Крис Мефам (Сандерленд) получает красную карточку.
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Шеффилд Юнайтед Сандерленд Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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