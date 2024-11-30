29.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Англия30 ноября 2024, 09:30 | Обновлено 30 ноября 2024, 09:31
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Шеффилд Юнайтед – Сандерленд – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
30 ноября 2024, 09:30 | Обновлено 30 ноября 2024, 09:31
34
0
29 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд».
Игра завершилась победой «Шеффилд Юнайтед» с результатом 1:0.
Чемпионшип Англии. 18 тур. 29 ноября
«Шеффилд Юнайтед» – «Сандерленд» – 1:0
Гол: Дэвис, 83
Видеообзор матча:
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Том Дэвис (Шеффилд Юнайтед).
45’ +2
Харри Суттар (Шеффилд Юнайтед) получает красную карточку.
40’
Крис Мефам (Сандерленд) получает красную карточку.
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