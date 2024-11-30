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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
29.11.2024 16:40 – FT 2 : 0
Дамак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
30 ноября 2024, 08:19 |
43
0

Аль-Наср – Дамак – 2:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии

30 ноября 2024, 08:19 |
43
0
Аль-Наср – Дамак – 2:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября состоялся матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Дамак.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 1:1.

Дубль в этом поединке оформил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур, 29 ноября

Аль-Наср – Дамак – 2:0

Голы: Роналду, 17 (пен.), 79

Удаление: Бедране, 56

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
56’
Абделькадер Бедран (Дамак) получает красную карточку.
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Аль-Наср Эр-Рияд Дамак видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу пенальти удаление (красная карточка) Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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