Аль-Наср Эр-Рияд

29 ноября состоялся матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Дамак.

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Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 1:1.

Дубль в этом поединке оформил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур, 29 ноября

Аль-Наср – Дамак – 2:0

Голы: Роналду, 17 (пен.), 79

Удаление: Бедране, 56

Видеообзор матча: