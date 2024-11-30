29.11.2024 16:40 – FT 2 : 0
Саудовская Аравия30 ноября 2024, 08:19 |
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Аль-Наср – Дамак – 2:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии
30 ноября 2024, 08:19 |
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29 ноября состоялся матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Наср и Дамак.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 1:1.
Дубль в этом поединке оформил звездный португальский форвард Криштиану Роналду.
Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур, 29 ноября
Аль-Наср – Дамак – 2:0
Голы: Роналду, 17 (пен.), 79
Удаление: Бедране, 56
Видеообзор матча:
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
56’
Абделькадер Бедран (Дамак) получает красную карточку.
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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