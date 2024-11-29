Он снова бьет рекорды. Дубль Роналду помог Аль-Насру победить Дамак
Из трех ударов в створ ворот «Аль-Наср» забил дважды
39-летний португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду снова продемонстрировал выдающуюся игру в чемпионате Саудовской Аравии.
29 ноября «Аль-Наср» на своем поле встречался с «Дамаком». На 17-й минуте Криштиану открыл счет, реализовав пенальти. Во втором тайме Роналду удвоил преимущество своей команды.
В этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 11 матчей и забил 9 голов в чемпионате Саудовской Аравии.
Также на счету португальца 4 матча в Лиге чемпионов Азии и 4 забитых мяча.
Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур. 29 ноября
Аль-Наср – Дамак – 2:0
Голы: Роналду, 17 (с пенальти), 79
Предупреждения: Мане, Бушал – Аль Хавсави, Аль Анази
Удаление: Бедран (Дамак), 56
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