Он снова бьет рекорды. Дубль Роналду помог Аль-Насру победить Дамак

39-летний португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду снова продемонстрировал выдающуюся игру в чемпионате Саудовской Аравии.

29 ноября «Аль-Наср» на своем поле встречался с «Дамаком». На 17-й минуте Криштиану открыл счет, реализовав пенальти. Во втором тайме Роналду удвоил преимущество своей команды.

В этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 11 матчей и забил 9 голов в чемпионате Саудовской Аравии.

Также на счету португальца 4 матча в Лиге чемпионов Азии и 4 забитых мяча.

Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур. 29 ноября

Аль-Наср – Дамак – 2:0

Голы: Роналду, 17 (с пенальти), 79

Предупреждения: Мане, Бушал – Аль Хавсави, Аль Анази

Удаление: Бедран (Дамак), 56

Видео матча