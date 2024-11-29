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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
29.11.2024 16:40 – FT 2 : 0
Дамак
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Саудовская Аравия
29 ноября 2024, 19:27 | Обновлено 29 ноября 2024, 19:30
814
0

Он снова бьет рекорды. Дубль Роналду помог Аль-Насру победить Дамак

Из трех ударов в створ ворот «Аль-Наср» забил дважды

29 ноября 2024, 19:27 | Обновлено 29 ноября 2024, 19:30
814
0
Он снова бьет рекорды. Дубль Роналду помог Аль-Насру победить Дамак
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду снова продемонстрировал выдающуюся игру в чемпионате Саудовской Аравии.

29 ноября «Аль-Наср» на своем поле встречался с «Дамаком». На 17-й минуте Криштиану открыл счет, реализовав пенальти. Во втором тайме Роналду удвоил преимущество своей команды.

В этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 11 матчей и забил 9 голов в чемпионате Саудовской Аравии.

Также на счету португальца 4 матча в Лиге чемпионов Азии и 4 забитых мяча.

Чемпионат Саудовской Аравии. 12-й тур. 29 ноября

Аль-Наср – Дамак – 2:0

Голы: Роналду, 17 (с пенальти), 79

Предупреждения: Мане, Бушал – Аль Хавсави, Аль Анази

Удаление: Бедран (Дамак), 56

Видео матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
56’
Абделькадер Бедран (Дамак) получает красную карточку.
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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