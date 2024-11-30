Возвращение блудного сына. Ман Сити и Реал поборются за 21-летнего испанца

Испанский полузащитник «Аль-Ахли» Габриэль Вейга хочет вернуться в Европу, сообщает Fichajes.

За 21-летним талантом, который в столь раннем возрасте поехал на заработки, следят ведущие европейские гранды: «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Контракт Вейги действует еще полтора года. Испанец горит желанием вернуться на родину, где в свое время выступал за «Сельту», забивая 11 голов за сезон Ла Лиги.

В текущем сезоне на клубном уровне Габриэль Вейга сыграл 19 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

«Манчестер Сити» может подписать немецкого таланта.