Возвращение блудного сына. Ман Сити и Реал поборются за 21-летнего испанца
Габри Вейга может вернуться в Европу
Испанский полузащитник «Аль-Ахли» Габриэль Вейга хочет вернуться в Европу, сообщает Fichajes.
За 21-летним талантом, который в столь раннем возрасте поехал на заработки, следят ведущие европейские гранды: «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Контракт Вейги действует еще полтора года. Испанец горит желанием вернуться на родину, где в свое время выступал за «Сельту», забивая 11 голов за сезон Ла Лиги.
В текущем сезоне на клубном уровне Габриэль Вейга сыграл 19 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
«Манчестер Сити» может подписать немецкого таланта.
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