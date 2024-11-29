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  4. Нужен Гвардиоле. Ман Сити хочет подписать того, кого зовут «новым Баллаком»
Англия
29 ноября 2024, 22:15 |
1300
0

Нужен Гвардиоле. Ман Сити хочет подписать того, кого зовут «новым Баллаком»

Рокко Райц вскоре может оказаться в английской Премьер-лиге

29 ноября 2024, 22:15 |
1300
0
Нужен Гвардиоле. Ман Сити хочет подписать того, кого зовут «новым Баллаком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рокко Райц

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 22-летнему центрхаву менхенгладбахской «Боруссии» Рокко Райцу, которого уже называют «новым Михаэлем Баллаком».

В подписании Райца лично очень заинтересован главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола, который хотел бы экстренно усилить и обновить состав своей команды, переживающей в настоящий момент серьезный кризис.

Пока «Манчестер Сити» не контактировал непосредственно с футболистом или боссами «Боруссии» на предмет трансфера Райца в январе, но в английском клубе понимают, что удовлетворить запросы игрока по зарплате (сейчас Рокко получает около 12 тысяч фунтов в неделю) не составит для них больших проблем.

В «Боруссии» Менхенгладбах не хотели бы продавать Райца в зимнее трансферное окно, да и у самого футболиста, как сообщается, существует серьезная эмоциональная связь с этим клубом, вследствие чего уговорить его сменить обстановку уже в январе будет не так и просто.

Помимо «Манчестер Сити» к Райцу присматриваются также некоторые другие европейские гранды.

Контракт Райца с «Боруссией» действителен до завершения сезона-2027/28.

В текущем сезоне хавбек сыграл 12 официальных матчей за «Боруссию», в которых отличился 1 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» будет готов в январе выделить около 100 миллионов евро на приобретение двух футболистов.

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Манчестер Сити трансферы АПЛ Боруссия Менхенгладбах трансферы Бундеслиги трансферы Михаэль Баллак Жузеп Гвардиола
Алексей Сливченко Источник: GiveMeSport
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