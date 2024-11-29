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Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 22:51 | Обновлено 29 ноября 2024, 23:15
210
0

Юрий МАКСИМОВ: «Это урок для нас, главное – еще есть второй круг УПЛ»

Главный тренер Ворсклы прокомментировал поражение от Ингульца

29 ноября 2024, 22:51 | Обновлено 29 ноября 2024, 23:15
210
0
Юрий МАКСИМОВ: «Это урок для нас, главное – еще есть второй круг УПЛ»
УПЛ-ТВ. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал сенсационное поражение своей команды от «Ингульца» (0:3) в матче 15-го тура УПЛ.

«Уже на первых минутах последовал какой-то контраст, нужно было отыгрываться. Где-то не хватало мастерства. Пропустили на первой минуте, затем – на 7-й.

Во втором тайме мы получили шанс по пенальти, но не забили. Если бы Скляр реализовал удар, могли бы сыграть вничью или даже победить. Это урок для нас. Главное – есть еще второй круг УПЛ.

Что касается поля, то оно было одинаковым для обеих команд. Играть было сложно из-за погодных условий, но это не может служить оправданием для нас.

Мы каждый день работаем, и я вижу, что команда стремится прогрессировать. Однако сегодня был не наш день.

Полтавская «Ворскла» занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 16 очков.

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Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Ворскла - Ингулец
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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