Английский вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс привлекает внимание сразу четырех английских грандов, сообщает Патрик Бергер.

За 20-летним игроком следят «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Гиттенс недавно переподписал контракт со «шмелями» до 2028 года с зарплатой в размере 3 миллионов евро. Сейчас игрок не планирует покидать Германию, однако в перспективе видит себя в АПЛ. Что касается его клуба. то «Боруссия» рассмотрит предложения от 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 18 матчей, забил 7 голов( один из которых мадридскому «Реалу») и отдал 4 ассиста.

Дортмундская «Боруссия» одолела «Динамо» Загреб.