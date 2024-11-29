Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он забивал на Бернабеу. Английские гранды охотятся за вингером Боруссии Д
Англия
29 ноября 2024, 23:38 |
291
0

Он забивал на Бернабеу. Английские гранды охотятся за вингером Боруссии Д

Джейми Байно-Гиттенс привлекает внимание топовых английских клубов

29 ноября 2024, 23:38 |
291
0
Он забивал на Бернабеу. Английские гранды охотятся за вингером Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

Английский вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс привлекает внимание сразу четырех английских грандов, сообщает Патрик Бергер.

За 20-летним игроком следят «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Гиттенс недавно переподписал контракт со «шмелями» до 2028 года с зарплатой в размере 3 миллионов евро. Сейчас игрок не планирует покидать Германию, однако в перспективе видит себя в АПЛ. Что касается его клуба. то «Боруссия» рассмотрит предложения от 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 18 матчей, забил 7 голов( один из которых мадридскому «Реалу») и отдал 4 ассиста.

Дортмундская «Боруссия» одолела «Динамо» Загреб.

По теме:
Возвращение блудного сына. Ман Сити и Реал поборются за испанского таланта
Неожиданно. Сын легендарного аргентинского тренера может перейти в Вест Хэм
Экс-тренер Шахтера может переманить к себе бразильского легионера из УПЛ
Джейми Байно-Гиттенс Боруссия Дортмунд трансферы АПЛ трансферы трансферы Бундеслиги Арсенал Лондон Челси Тоттенхэм Ливерпуль стадион Сантьяго Бернабеу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конкуренция растет. Два топ-клуба АПЛ следят за лидером сборной Украины
Футбол | 29 ноября 2024, 16:36 15
Конкуренция растет. Два топ-клуба АПЛ следят за лидером сборной Украины
Конкуренция растет. Два топ-клуба АПЛ следят за лидером сборной Украины

На Георгия Судакова претендуют Ливерпуль и Тоттенхэм

Нужен Гвардиоле. Ман Сити хочет подписать того, кого зовут «новым Баллаком»
Футбол | 29 ноября 2024, 22:15 0
Нужен Гвардиоле. Ман Сити хочет подписать того, кого зовут «новым Баллаком»
Нужен Гвардиоле. Ман Сити хочет подписать того, кого зовут «новым Баллаком»

Рокко Райц вскоре может оказаться в английской Премьер-лиге

В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
Футбол | 29.11.2024, 12:14
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
Футбол | 29.11.2024, 07:21
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Футбол | 29.11.2024, 05:54
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
28.11.2024, 12:41 20
Футбол
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
28.11.2024, 14:36
Футбол
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
28.11.2024, 11:43 2
Бокс
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
28.11.2024, 01:19
Футбол
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
28.11.2024, 15:29
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
28.11.2024, 06:23 34
Футбол
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем