ФОТО. Трогательный момент. Мудрик и Санчо перед игрой отдали куртки детям
Украинский вингер «Челси» забил гол в ворота «Хайденхайма»
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик не только поразил своей игрой в матче 4-го тура Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0), но и стал участником трогательного момента перед игрой.
Перед началом матча Мудрик вместе с партнером по команде Джейдоном Санчо позаботились о детях, выводивших игроков на поле.
Футболисты заметили, что детям холодно и отдали им свои тренировочные куртки, чтобы те не замерзли. Такой жест вызвал положительную реакцию в соцсетях.
Матч Лиги конференций завершился победой «Челси» со счетом 2:0. Мудрик отличился отличным голом, нанеся точный удар в девятку.
ФОТО. Трогательный момент. Мудрик и Санчо перед игрой отдали куртки детям
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