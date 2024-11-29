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Лига чемпионов
29 ноября 2024, 22:23 | Обновлено 29 ноября 2024, 23:04
993
1

ФОТО. Трогательный момент. Мудрик и Санчо перед игрой отдали куртки детям

Украинский вингер «Челси» забил гол в ворота «Хайденхайма»

29 ноября 2024, 22:23 | Обновлено 29 ноября 2024, 23:04
993
1
ФОТО. Трогательный момент. Мудрик и Санчо перед игрой отдали куртки детям
ESPN

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик не только поразил своей игрой в матче 4-го тура Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0), но и стал участником трогательного момента перед игрой.

Перед началом матча Мудрик вместе с партнером по команде Джейдоном Санчо позаботились о детях, выводивших игроков на поле.

Футболисты заметили, что детям холодно и отдали им свои тренировочные куртки, чтобы те не замерзли. Такой жест вызвал положительную реакцию в соцсетях.

Матч Лиги конференций завершился победой «Челси» со счетом 2:0. Мудрик отличился отличным голом, нанеся точный удар в девятку.

ФОТО. Трогательный момент. Мудрик и Санчо перед игрой отдали куртки детям

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Лига чемпионов Челси Хайденхайм Михаил Мудрик Джейдон Санчо фото
Николай Степанов Источник: ESPN
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Serhii P.
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