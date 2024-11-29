Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданно. Сын легендарного аргентинского тренера может перейти в Вест Хэм
Англия
29 ноября 2024, 23:03 |
168
0

Неожиданно. Сын легендарного аргентинского тренера может перейти в Вест Хэм

Джованни Симеоне может перейти в лондонский клуб

29 ноября 2024, 23:03 |
168
0
Неожиданно. Сын легендарного аргентинского тренера может перейти в Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Симеоне

Аргентинский нападающий «Наполи» Джованни Симеоне может стать игроком «Вест Хэма», сообщает Football Transfers.

Сын легендарного аргентинского тренера, который не является классическим «забивалой», все равно привлекает клуб из Лондона своим игровым опытом. 29-летний нападающий не первый год проводит в Серии А, а в своем лучшем сезоне 21/22 забил 17 голов в составе «Вероны».

В текущем сезоне Джованни Симеоне провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Манчестер Юнайтед» поборется за подписание Хвичи.

По теме:
Экс-тренер Шахтера может переманить к себе бразильского легионера из УПЛ
Гранды в борьбе. Английский суперталант заинтересовал большие клубы АПЛ
Нужен Гвардиоле. Ман Сити хочет подписать того, кого зовут «новым Баллаком»
Джованни Симеоне Диего Симеоне Наполи Верона Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Данііл Киріяка Источник: FootballTransfers
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Футбол | 28 ноября 2024, 22:24 1
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25

«Это не его команда». Итальянский журналист разочаровался в Довбике
Футбол | 29 ноября 2024, 22:10 0
«Это не его команда». Итальянский журналист разочаровался в Довбике
«Это не его команда». Итальянский журналист разочаровался в Довбике

П'єро Торрі раскритиковал украинского нападающего

Келси возвращается? Цинциннати не договорился с Шахтером о выкупе форварда
Футбол | 29.11.2024, 16:50
Келси возвращается? Цинциннати не договорился с Шахтером о выкупе форварда
Келси возвращается? Цинциннати не договорился с Шахтером о выкупе форварда
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
Футбол | 29.11.2024, 12:14
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Футбол | 29.11.2024, 05:47
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
29.11.2024, 05:54
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 1
Футбол
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
28.11.2024, 15:29
Футбол
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 5
Футбол
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
27.11.2024, 18:44 1
Бокс
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 21
Футбол
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 20
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
28.11.2024, 06:23 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем