Неожиданно. Сын легендарного аргентинского тренера может перейти в Вест Хэм

Аргентинский нападающий «Наполи» Джованни Симеоне может стать игроком «Вест Хэма», сообщает Football Transfers.

Сын легендарного аргентинского тренера, который не является классическим «забивалой», все равно привлекает клуб из Лондона своим игровым опытом. 29-летний нападающий не первый год проводит в Серии А, а в своем лучшем сезоне 21/22 забил 17 голов в составе «Вероны».

В текущем сезоне Джованни Симеоне провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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