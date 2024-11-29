Лидер Оболони не поможет команде Шищенко в 2024 году. Сколько пропустит?
Игорь Мединский получил травму паха
Лидер киевской «Оболони» Игорь Мединский пропустит матч против «Левого Берега» в Украинской Премьер-лиге. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Вингер «пивоваров» получил травму паха в предыдущем матче УПЛ против криворожского «Кривбасса» (0:1). Отмечается, что футболист больше не сыграет в 2024 году.
До конца календарного года «Оболонь» проведет еще три поединка: с «Левым Берегом» (30 ноября), «Колосом» (8 декабря) и «Движением» (15 декабря).
Матч «Левый Берег» – «Оболонь» запланирован на субботу, 30 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18.00 по киевскому времени.
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