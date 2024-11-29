Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Оболони не поможет команде Шищенко в 2024 году. Сколько пропустит?
Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 21:16 |
110
0

Лидер Оболони не поможет команде Шищенко в 2024 году. Сколько пропустит?

Игорь Мединский получил травму паха

29 ноября 2024, 21:16 |
110
0
Лидер Оболони не поможет команде Шищенко в 2024 году. Сколько пропустит?
ФК Оболонь. Игорь Мединский

Лидер киевской «Оболони» Игорь Мединский пропустит матч против «Левого Берега» в Украинской Премьер-лиге. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Вингер «пивоваров» получил травму паха в предыдущем матче УПЛ против криворожского «Кривбасса» (0:1). Отмечается, что футболист больше не сыграет в 2024 году.

До конца календарного года «Оболонь» проведет еще три поединка: с «Левым Берегом» (30 ноября), «Колосом» (8 декабря) и «Движением» (15 декабря).

Матч «Левый Берег» – «Оболонь» запланирован на субботу, 30 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18.00 по киевскому времени.

По теме:
Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
КОБИН: «Ранее мы делали ставку на игроков, которые не оправдали ожиданий»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Игорь Мединский Оболонь Киев Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок в дебюте. Ингулец в Полтаве сокрушил Ворсклу
Футбол | 29 ноября 2024, 17:30 35
Шок в дебюте. Ингулец в Полтаве сокрушил Ворсклу
Шок в дебюте. Ингулец в Полтаве сокрушил Ворсклу

Петровцы рьяно начали и сразу же расставили все акценты в игре с полтавчанами

Дотянуться до Евро. Женская сборная Украины проиграла первый матч Бельгии
Футбол | 29 ноября 2024, 20:56 0
Дотянуться до Евро. Женская сборная Украины проиграла первый матч Бельгии
Дотянуться до Евро. Женская сборная Украины проиграла первый матч Бельгии

Украинки не смогли оказать сопротивление соперницам

Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Футбол | 29.11.2024, 09:16
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
Футбол | 29.11.2024, 12:14
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Бокс | 29.11.2024, 07:59
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра
Усик – Фьюри 2. Легенда бокса, победивший Кличко, проведал Александра
28.11.2024, 09:13
Бокс
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
28.11.2024, 15:29
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 1
Футбол
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 350
Футбол
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
28.11.2024, 12:41 20
Футбол
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 5
Футбол
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем