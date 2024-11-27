Известно, сколько пропустит игрок Левого Берега из-за травмы в матче УПЛ
Олег Синица получил вывих локтевого сустава
Полузащитник «Левого берега» Олег Синица пропустит шесть недель из-за травмы, полученной в матче 14 тура против львовского «Движения», об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальным данным, проведенное МРТ показало разрыв связок локтевого сустава. Синицы назначено консервативное лечение в течение 3-4 недель, после которого еще 2 недели будет продолжаться реабилитация.
Сейчас «Левый Берег» занимает 14 строчку УПЛ. «Аисты» имеют 9 зачетных пунктов после 14 туров. «Движение» находится на восьмой строчке. У Львовского клуба в своем активе 18 очков после 13 сыгранных матчей.
Ранее лидер «Левого берега» объяснил причину поражения «аистов» в матче против «Колоса».
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