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Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 18:08 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:11
196
0

Известно, сколько пропустит игрок Левого Берега из-за травмы в матче УПЛ

Олег Синица получил вывих локтевого сустава

27 ноября 2024, 18:08 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:11
196
0
Известно, сколько пропустит игрок Левого Берега из-за травмы в матче УПЛ
ФК Левый Берег. Олег Синица

Полузащитник «Левого берега» Олег Синица пропустит шесть недель из-за травмы, полученной в матче 14 тура против львовского «Движения», об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, проведенное МРТ показало разрыв связок локтевого сустава. Синицы назначено консервативное лечение в течение 3-4 недель, после которого еще 2 недели будет продолжаться реабилитация.

Сейчас «Левый Берег» занимает 14 строчку УПЛ. «Аисты» имеют 9 зачетных пунктов после 14 туров. «Движение» находится на восьмой строчке. У Львовского клуба в своем активе 18 очков после 13 сыгранных матчей.

Ранее лидер «Левого берега» объяснил причину поражения «аистов» в матче против «Колоса».

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Олег Синица Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый берег
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