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Италия
29 ноября 2024, 20:29 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:08
567
0

Возвращение в топ-футбол. Чемпион Европы может перейти в Интер

Марко Верратти может стать игроком «неррадзури»

29 ноября 2024, 20:29 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:08
567
0
Возвращение в топ-футбол. Чемпион Европы может перейти в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Верратти

Итальянский полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти может вернуться в европейский футбол, сообщает Fc Inter News.

Трансфер 32-летнего футболиста из Катара является маловероятным по простой причине: зарплата игрока. Чемпион Европы 2021 получает 30 миллионов евро в год. Даже если рассмотреть вариант с арендой, то итальянский ранд просто не может позволить себе платить такую большую зарплату футболисту.

В текущем сезоне Марко Верратти провел 12 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Салах может стать игроком «Интера».

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Марко Верратти Аль-Араби Интер Милан чемпионат Катара по футболу трансферы трансферы Серии A
Данііл Киріяка Источник: FC Inter News
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