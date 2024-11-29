Возвращение в топ-футбол. Чемпион Европы может перейти в Интер

Итальянский полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти может вернуться в европейский футбол, сообщает Fc Inter News.

Трансфер 32-летнего футболиста из Катара является маловероятным по простой причине: зарплата игрока. Чемпион Европы 2021 получает 30 миллионов евро в год. Даже если рассмотреть вариант с арендой, то итальянский ранд просто не может позволить себе платить такую большую зарплату футболисту.

В текущем сезоне Марко Верратти провел 12 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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