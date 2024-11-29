«Динамовцы не умеют держать удар». Ковалюк – о поражении от Виктории

Экс-игрок «Динамо» и нескольких других украинских элитных команд Владимир Ковалюк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что его неприятно удивило в вчерашнем матче Лиги Европы между подопечными Александра Шовковского и чешской «Викторией», в котором они проиграли — 1:2:

«Украинские команды имеют отличную возможность громко заявить о себе на международной арене, прежде всего, благодаря выступлениям в еврокубках. Помню, раньше киевские динамовцы именно благодаря этому выгодно продавали своих лидеров в именитые зарубежные клубы.

К сожалению, в этом сезоне по разным причинам идет переоценка ценностей в отечественном футбольном хозяйстве. В частности, провал киевских динамовцев в Лиге Европы болезненно бьет по рейтингу футболистов этой команды. Чтобы исправить такую ситуацию, есть только один выход: нужно еще качественнее выполнять свои обязанности, как во время официальных матчей, так и в подготовительный период.

Хотя меня неприятно удивляет, что когда динамовцы первыми пропускают в Лиге Европы, то не могут отыграться. Так было в вчерашнем матче с «Викторией». Не умеют держать удар, а может, просто не верят в свои силы? Посмотрим, сделают ли динамовцы правильные выводы после последних неудач в заключительных матчах континентального турнира.

Киевлянам не откажешь в старании. Но только этого в еврокубках недостаточно. Нужна еще высокое мастерство. Вот с этим в «Динамо» сейчас есть проблемы».

Ранее бывший нападающий национальной сборной Украины и «Динамо» Александр Косырин поделился впечатлениями от матча Лиги Европы между подопечными Александра Шовковского и футболистами чешской «Виктории».