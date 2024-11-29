«Нравится, как он играет». Забарный назвал защитника, у которого он учится
Илья Забарный выделил Вирджила ван Дейка
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный назвал защитника, за игрой которого он следит больше всего. Им оказался нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
«Мне нравится то, как он играет (прим. – Вирджил ван Дейк). Я смотрю, как он двигается на поле. Когда я играю против кого-то, я смотрю на него и учусь. Мне есть куда расти. Из каждой игры я стараюсь вынести что-то, что поможет мне расти. Я молод, но я хочу большего, потому что в глубине души я лидер. Я хочу быть лидером», – сказал Забарный.
В текущем сезоне Илья Забарный провел 12 матчей, без результативных действий.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Арсенал» уже исправил ошибку, связанную с полтавской «Ворсклой»
Голкипер «Бенфики» не пожал руку представителю страны оккупантов