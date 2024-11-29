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Англия
29 ноября 2024, 18:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 19:10
1551
1

«Нравится, как он играет». Забарный назвал защитника, у которого он учится

Илья Забарный выделил Вирджила ван Дейка

29 ноября 2024, 18:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 19:10
1551
1
«Нравится, как он играет». Забарный назвал защитника, у которого он учится
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный назвал защитника, за игрой которого он следит больше всего. Им оказался нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

«Мне нравится то, как он играет (прим. – Вирджил ван Дейк). Я смотрю, как он двигается на поле. Когда я играю против кого-то, я смотрю на него и учусь. Мне есть куда расти. Из каждой игры я стараюсь вынести что-то, что поможет мне расти. Я молод, но я хочу большего, потому что в глубине души я лидер. Я хочу быть лидером», – сказал Забарный.

В текущем сезоне Илья Забарный провел 12 матчей, без результативных действий.

Забарный рассказал о влиянии Луческу на его карьеру.

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Илья Забарный Вирджил ван Дейк Ливерпуль Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник
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