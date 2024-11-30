Англия30 ноября 2024, 00:45 | Обновлено 30 ноября 2024, 00:51
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Варианты Артеты. 6 возможных усилений атаки Арсенала зимой
«Канониры» составили шорт-лист из 6 атакующих игроков
30 ноября 2024, 00:45 | Обновлено 30 ноября 2024, 00:51
37
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Лондонский «Арсенал» имеет список из 6 потенциальных усилений атаки лондонского клуба уже этой зимой, сообщает Caught Office. Вот полный шорт-лист:
- Александер Исак (Ньюкасл);
- Матео Ретеги (Аталанта);
- Бриан Мбемо (Брентфорд);
- Беньямин Шешко (РБ Лейпциг);
- Рандаль Коло Муани (ПСЖ);
- Лиам Делап (Ипсвич).
Результаты лондонского клуба считаются удовлетворительными, а после возвращения Одегара «Арсенал» начал напоминать лучшую версию себя, но Артета чувствует недостаток классического девятого номера в команде.
«Арсенал» охотится за обидчиком «Реала».
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