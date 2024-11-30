Варианты Артеты. 6 возможных усилений атаки Арсенала зимой

Лондонский «Арсенал» имеет список из 6 потенциальных усилений атаки лондонского клуба уже этой зимой, сообщает Caught Office. Вот полный шорт-лист:

Александер Исак (Ньюкасл);

Матео Ретеги (Аталанта);

Бриан Мбемо (Брентфорд);

Беньямин Шешко (РБ Лейпциг);

Рандаль Коло Муани (ПСЖ);

Лиам Делап (Ипсвич).

Результаты лондонского клуба считаются удовлетворительными, а после возвращения Одегара «Арсенал» начал напоминать лучшую версию себя, но Артета чувствует недостаток классического девятого номера в команде.

«Арсенал» охотится за обидчиком «Реала».