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Англия
30 ноября 2024, 00:45 | Обновлено 30 ноября 2024, 00:51
37
0

Варианты Артеты. 6 возможных усилений атаки Арсенала зимой

«Канониры» составили шорт-лист из 6 атакующих игроков

30 ноября 2024, 00:45 | Обновлено 30 ноября 2024, 00:51
37
0
Варианты Артеты. 6 возможных усилений атаки Арсенала зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Лондонский «Арсенал» имеет список из 6 потенциальных усилений атаки лондонского клуба уже этой зимой, сообщает Caught Office. Вот полный шорт-лист:

  • Александер Исак (Ньюкасл);
  • Матео Ретеги (Аталанта);
  • Бриан Мбемо (Брентфорд);
  • Беньямин Шешко (РБ Лейпциг);
  • Рандаль Коло Муани (ПСЖ);
  • Лиам Делап (Ипсвич).

Результаты лондонского клуба считаются удовлетворительными, а после возвращения Одегара «Арсенал» начал напоминать лучшую версию себя, но Артета чувствует недостаток классического девятого номера в команде.

«Арсенал» охотится за обидчиком «Реала».

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Бриан Мбемо Матео Ретеги Александер Исак Беньямин Шешко Лиам Делап Рандаль Коло Муани трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Арсенал Лондон Микель Артета
Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
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