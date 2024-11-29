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Англия
29 ноября 2024, 20:51 |
389
0

Пропустит матч с Ман Сити. Защитник Ливерпуля не сыграет в этом году

Ибраима Конате получил очередное повреждение

29 ноября 2024, 20:51 |
389
0
Пропустит матч с Ман Сити. Защитник Ливерпуля не сыграет в этом году
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате получил повреждение в матче 5-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Очень неприятно получить эту травму. Сейчас мы начинаем процесс восстановления, но я обещаю одно: я вернусь и снова буду лучшим, на что могу быть», - сказал Ибраима.

Француз пропустит очень важный для «красных» матч против «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Ибраима Конате провел 18 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Стало известно, какой контракт хочет Салах.

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Ибраима Конате Ливерпуль Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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