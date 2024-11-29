Пропустит матч с Ман Сити. Защитник Ливерпуля не сыграет в этом году

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате получил повреждение в матче 5-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Очень неприятно получить эту травму. Сейчас мы начинаем процесс восстановления, но я обещаю одно: я вернусь и снова буду лучшим, на что могу быть», - сказал Ибраима.

Француз пропустит очень важный для «красных» матч против «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Ибраима Конате провел 18 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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