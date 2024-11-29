Пропустит матч с Ман Сити. Защитник Ливерпуля не сыграет в этом году
Ибраима Конате получил очередное повреждение
Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате получил повреждение в матче 5-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Очень неприятно получить эту травму. Сейчас мы начинаем процесс восстановления, но я обещаю одно: я вернусь и снова буду лучшим, на что могу быть», - сказал Ибраима.
Француз пропустит очень важный для «красных» матч против «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Ибраима Конате провел 18 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Стало известно, какой контракт хочет Салах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне уступили в очередном матче Лиги Европы
Илья Крупский, скорее всего, не перейдет в «Нью-Инглэнд Революшн»