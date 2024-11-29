Прощай, Европа. Де Брюйне выбирает между вариантами футбольной пенсии

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне может сменить клуб уже следующим летом, сообщает GiveMeSport.

Контракт 33-летнего игрока с «горожанами» заканчивается в конце сезона 2024/2025, но не исключено продление соглашения. Сам игрок рассматривает вариант выхода на футбольную пенсию. В этом случае он отдает предпочтение МЛС, а не Саудовской Аравии. «Сан-Диего» является наиболее заинтересованным в подписании бельгийца, а клубы Саудовской Аравии понимают, что на данный момент никакого движения в сторону подписания Кевина не наблюдается.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Сити».