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  4. Прощай, Европа. Де Брюйне выбирает между вариантами футбольной пенсии
Англия
29 ноября 2024, 19:23 |
840
0

Прощай, Европа. Де Брюйне выбирает между вариантами футбольной пенсии

Кевин де Брюйне отдает предпочтение переезду в МЛС

29 ноября 2024, 19:23 |
840
0
Прощай, Европа. Де Брюйне выбирает между вариантами футбольной пенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне может сменить клуб уже следующим летом, сообщает GiveMeSport.

Контракт 33-летнего игрока с «горожанами» заканчивается в конце сезона 2024/2025, но не исключено продление соглашения. Сам игрок рассматривает вариант выхода на футбольную пенсию. В этом случае он отдает предпочтение МЛС, а не Саудовской Аравии. «Сан-Диего» является наиболее заинтересованным в подписании бельгийца, а клубы Саудовской Аравии понимают, что на данный момент никакого движения в сторону подписания Кевина не наблюдается.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Гвардиола обратился к фанатам «Манчестер Сити».

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Кевин де Брюйне Major League Soccer (MLS) чемпионат Саудовской Аравии по футболу Сан-Диего (MLS) Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: GiveMeSport
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