Гранды в борьбе. Английский суперталант заинтересовал большие клубы АПЛ

Английский страйкер «Ипсвича» Лиам Делап своей игрой привлекает внимание грандов Английской Премьер-лиги, сообщает The Athletic.

Бывший игрок академии «Манчестер Сити» особенно сильно интересует «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но любая попытка подписать 21-летнего страйкера может быть сорвана «горожанами». Сам факт присоединения к чемпионам Англии не должен особо обрадовать Лиама, ведь его конкурентом будет Эрлинг Холанд.

В текущем сезоне Лиам Делап провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

«Ипсвич» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».