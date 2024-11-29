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Англия
29 ноября 2024, 22:19 | Обновлено 29 ноября 2024, 22:20
521
0

Гранды в борьбе. Английский суперталант заинтересовал большие клубы АПЛ

Лиам Делап стал целью нескольких английских топ-клубов

29 ноября 2024, 22:19 | Обновлено 29 ноября 2024, 22:20
521
0
Гранды в борьбе. Английский суперталант заинтересовал большие клубы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Делап

Английский страйкер «Ипсвича» Лиам Делап своей игрой привлекает внимание грандов Английской Премьер-лиги, сообщает The Athletic.

Бывший игрок академии «Манчестер Сити» особенно сильно интересует «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но любая попытка подписать 21-летнего страйкера может быть сорвана «горожанами». Сам факт присоединения к чемпионам Англии не должен особо обрадовать Лиама, ведь его конкурентом будет Эрлинг Холанд.

В текущем сезоне Лиам Делап провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

«Ипсвич» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

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Лиам Делап Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси трансферы АПЛ Ипсвич трансферы Эрлинг Холанд
Данііл Киріяка Источник: The Athletic
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