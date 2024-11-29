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Англия
29 ноября 2024, 19:41 | Обновлено 29 ноября 2024, 20:00
329
1

Откаты назад. Два европейских гранда обменяются неудачными подписаниями

Джошуа Зиркзе и Дуглас Луис могут обменяться клубами

29 ноября 2024, 19:41 | Обновлено 29 ноября 2024, 20:00
329
1
Откаты назад. Два европейских гранда обменяются неудачными подписаниями
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться своими неудачными летними подписаниями, сообщает Tutto Juve.

Нидерландский форвард «манкунианцев» Джошуа Зиркзе может вновь заиграть под управлением Тиаго Мотты, а бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис вернется в Англию. где показывал свой лучший футбол. Пока что маловероятно то, что обмен случится зимой, но оба клуба могут быть заинтересованы.

В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел 18 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

В текущем сезоне Дуглас Луис сыграл 9 матчей, без результативны действий.

«Ювентус» сыграл вничью с «Астон Виллой».

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Ювентус Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A Тиаго Мотта Дуглас Луис Джошуа Зиркзе
Данііл Киріяка Источник
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