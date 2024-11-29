Откаты назад. Два европейских гранда обменяются неудачными подписаниями

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться своими неудачными летними подписаниями, сообщает Tutto Juve.

Нидерландский форвард «манкунианцев» Джошуа Зиркзе может вновь заиграть под управлением Тиаго Мотты, а бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис вернется в Англию. где показывал свой лучший футбол. Пока что маловероятно то, что обмен случится зимой, но оба клуба могут быть заинтересованы.

В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел 18 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

В текущем сезоне Дуглас Луис сыграл 9 матчей, без результативны действий.

«Ювентус» сыграл вничью с «Астон Виллой».