Откаты назад. Два европейских гранда обменяются неудачными подписаниями
Джошуа Зиркзе и Дуглас Луис могут обменяться клубами
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться своими неудачными летними подписаниями, сообщает Tutto Juve.
Нидерландский форвард «манкунианцев» Джошуа Зиркзе может вновь заиграть под управлением Тиаго Мотты, а бразильский полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис вернется в Англию. где показывал свой лучший футбол. Пока что маловероятно то, что обмен случится зимой, но оба клуба могут быть заинтересованы.
В текущем сезоне Джошуа Зиркзе провел 18 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
В текущем сезоне Дуглас Луис сыграл 9 матчей, без результативны действий.
«Ювентус» сыграл вничью с «Астон Виллой».
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