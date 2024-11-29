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Лига Европы
29 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 29 ноября 2024, 17:04
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«Слишком многого ожидали». Косырин – о пятом поражении Динамо в Лиге Европы

Александр Косырин считает, что нужно набраться терпения

29 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 29 ноября 2024, 17:04
140
0
«Слишком многого ожидали». Косырин – о пятом поражении Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий национальной сборной Украины и «Динамо» Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего поединка Лиги Европы между подопечными Александра Шовковского и футболистами чешской «Виктории» (1:2):

«Похоже, перед началом выступлений киевлян в текущей Лиге Европы мы слишком много от них ожидали. К сожалению, реалии таковы, что уровень подготовки динамовцев пока не позволяет рассчитывать даже на завоевание одного очка во втором по рейтингу континентальном турнире. На это есть объективные и субъективные причины. Но я придерживаюсь точки зрения, что это временные трудности, скажем так, проблемы роста, которые динамовцы обязательно преодолеют. И кратчайший путь для совершенствования – как раз через выступления на международной арене.
Неудачная прошлогодняя еврокубковая кампания, все же, способствовала становлению динамовской молодежи, которая добавляла на глазах и довольно уверенно сейчас чувствует себя в чемпионате УПЛ, где замахнулась на «золото». Убежден, что и текущие неудачи в Лиге Европы сыграют свою положительную роль и после работы над ошибками киевляне будут продолжать прогрессировать.

Согласен, и во вчерашнем противостоянии с «Викторией» – далеко не топовой чешской командой, хватало, как командных, так и индивидуальных просчетов, что сказалось на провалах в обороне, сбитом прицеле, бросалась в глаза короткая скамейка запасных для выступлений на таком престижном уровне, однако советую просто запастись терпением. В «Динамо» – креативный руководитель, есть способная смена, свой рисунок игры. Надо позаботиться, чтобы это все сохранить и усилиться несколькими качественными легионерами. Тогда уже в следующем сезоне мы увидим «Динамо», с которым будут считаться даже ведущие европейские клубы».

Сейчас «Динамо» занимает 36 место в групповом раунде Лиги Европы, потерпев 5 поражений подряд.

Ранее известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло поделился мыслями относительно проигрыша киевского «Динамо» в поединке 5-го тура основного этапа Лиги Европы чешской «Виктории».

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Лига Европы Динамо Киев Виктория Пльзень Динамо - Виктория Пльзень Александр Косырин инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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