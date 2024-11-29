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  4. «Бросать все силы на чемпионат». Экс-игрок сборной Украины дал совет Динамо
Лига Европы
29 ноября 2024, 15:43 |
766
1

«Бросать все силы на чемпионат». Экс-игрок сборной Украины дал совет Динамо

Илья Близнюк считает, что Лига Европы стала второстепенным соревнованием

29 ноября 2024, 15:43 |
766
1
«Бросать все силы на чемпионат». Экс-игрок сборной Украины дал совет Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок сборной Украины Илья Близнюк посоветовал киевскому «Динамо» сосредоточиться на внутреннем чемпионате:

«Наверное, киевскому «Динамо» стоит бросить все силы на чемпионство, а Лигу Европы воспринимать как второстепенные соревнования. В чемпионате Украины команда показывает совсем другую игру – более агрессивную, мощную и зрелую.

Надо не забывать, что чемпионат Чехии находится на девятом месте, а Украины – на 21-м. В своем чемпионате, каким бы он не был, «Динамо» доминирует», – подытожил Близнюк.

Ранее Близнюк оценил нынешний состав киевского клуба.

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Лига Европы Динамо Киев Илья Близнюк
Микола Титюк Источник: UA-Football
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Комментарии 1
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NewOstap1948
Та вони так і роблять...
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