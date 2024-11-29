«Бросать все силы на чемпионат». Экс-игрок сборной Украины дал совет Динамо

Бывший игрок сборной Украины Илья Близнюк посоветовал киевскому «Динамо» сосредоточиться на внутреннем чемпионате:

«Наверное, киевскому «Динамо» стоит бросить все силы на чемпионство, а Лигу Европы воспринимать как второстепенные соревнования. В чемпионате Украины команда показывает совсем другую игру – более агрессивную, мощную и зрелую.

Надо не забывать, что чемпионат Чехии находится на девятом месте, а Украины – на 21-м. В своем чемпионате, каким бы он не был, «Динамо» доминирует», – подытожил Близнюк.

Ранее Близнюк оценил нынешний состав киевского клуба.